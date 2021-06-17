Дмитро Кулеба заявив, що ці переговори не викликали в України ніяких занепокоєнь.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував зустріч президента США Джо Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Радіо свобода з посиланням на Reuters.

Міністр заявив, що вітає "тверді слова" президента США Джо Байдена. Також він стверджує, що ці переговори не викликали в України ніяких занепокоєнь.

"Цей саміт засвідчив, що Америка повернулася, і тепер настав час змусити Росію відійти з України", – сказав Кулеба.

При цьому міністр відзначає, що "Путін не побачив ніяких запрошень США поторгуватися з питань України".

"І це принципово, бо ми домовилися зі США, що не буде ніяких оборудок про Україну без України, і Америка дотримала свого слова", – наголосив міністр.

Кулеба також звернув увагу, що Росія не має права вето на вступ України до НАТО. Він додав, що Україна посилює "словесний тиск" на НАТО щодо свого вступу.

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Переговори Байдена і Путіна: деталі

16 червня президент Росії Володимир Путін за підсумками переговорів з Джозефом Байденом заявив, що тема вступу України в НАТО торкалася «мазком».

«З приводу вступу України в НАТО -ця тема зачіпалася "мазком", тут, мабуть, нічого обговорювати", - сказав Путін.

Крім того, за словами Путіна, він обговорив з Байденом питання виконання Мінських угод.

«Що стосується України - ця тема порушувалася, не можу сказати, що дуже докладно, але, наскільки я зрозумів президента Байдена, в основі врегулювання на сході України мають бути Мінські угоди», - зазначив він.

У свою чергу Байден на зустрічі з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним підтвердив непохитну підтримку США територіальної цілісності України.

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Автор: Олег Давигора