Джо Байден наголосив, що питання полягає не в довірі, а у відстоюванні інтересів США.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що на всіх переговорах нікому ніколи не говорив про безумовну довіру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Байден заявив на прес-конференції після зустрічі з Путіним у Женеві.

Один із журналістів зазначив, що президент РФ на своїй прес-конференції повідомив про те, що задоволений реплікою Байдена щодо його відповіді на запитання, чи є Путін вбивцею. У зв’язку з цим він запитав у Байдена, чи вважає він, що може довіряти Путіну.

“Справа не у довірі. Справа у наших інтересах та їх підтвердженні”, - зауважив президент США.

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Байден додав, що з усіма, з ким він вів переговори, першочергово обговорював інтереси американського народу.

“Я ніколи не говорив: “Що ж, я довіряю вам. Немає проблем”... Тому довіряй, але перевіряй”, - наголосив він.

Зустріч Байдена та Путіна у Женеві

Переговори між президентами РФ та США у вузькому й розширеному складі тривали в цілому 4,5 години, включаючи перерву.

Зустріч двох лідерів відбулася на Женевській віллі "Ла Гранж".

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Автор: Антоніна Доломанжи