Володимир Путін і Джо Байден / фото REUTERS

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що на всіх переговорах нікому ніколи не говорив про безумовну довіру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Байден заявив на прес-конференції після зустрічі з Путіним у Женеві.

Один із журналістів зазначив, що президент РФ на своїй прес-конференції повідомив про те, що задоволений реплікою Байдена щодо його відповіді на запитання, чи є Путін вбивцею. У зв’язку з цим він запитав у Байдена, чи вважає він, що може довіряти Путіну.

“Справа не у довірі. Справа у наших інтересах та їх підтвердженні”, - зауважив президент США.

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Байден додав, що з усіма, з ким він вів переговори, першочергово обговорював інтереси американського народу.

“Я ніколи не говорив: “Що ж, я довіряю вам. Немає проблем”... Тому довіряй, але перевіряй”, - наголосив він.

Зустріч Байдена та Путіна у Женеві

Переговори між президентами РФ та США у вузькому й  розширеному складі тривали в цілому 4,5 години, включаючи перерву.

Зустріч двох лідерів відбулася на Женевській віллі "Ла Гранж".

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Автор: Антоніна Доломанжи