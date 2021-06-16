Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що на всіх переговорах нікому ніколи не говорив про безумовну довіру.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Байден заявив на прес-конференції після зустрічі з Путіним у Женеві.
Один із журналістів зазначив, що президент РФ на своїй прес-конференції повідомив про те, що задоволений реплікою Байдена щодо його відповіді на запитання, чи є Путін вбивцею. У зв’язку з цим він запитав у Байдена, чи вважає він, що може довіряти Путіну.
“Справа не у довірі. Справа у наших інтересах та їх підтвердженні”, - зауважив президент США.
Читайте такожБайден заявивши Путіну, що його політика не спрямована проти Росії
Байден додав, що з усіма, з ким він вів переговори, першочергово обговорював інтереси американського народу.
“Я ніколи не говорив: “Що ж, я довіряю вам. Немає проблем”... Тому довіряй, але перевіряй”, - наголосив він.
Зустріч Байдена та Путіна у Женеві
Переговори між президентами РФ та США у вузькому й розширеному складі тривали в цілому 4,5 години, включаючи перерву.
Зустріч двох лідерів відбулася на Женевській віллі "Ла Гранж".
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram