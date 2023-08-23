Президент США заявив, що передбачав такий розвиток подій.

Президент США Джо Байден прокоментував інформацію про загибель керівника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. 23 серпня ввечері в Тверській області РФ розбився його літак, на борту перебували вісім осіб, включаючи самого Пригожина, командира "вагнерівців" Дмитра Уткіна.

Відповідаючи на запитання журналістів, Байден, покидаючи тренування, зазначив, що поки мало що знає про події в Росії.

"Можливо, ви пам'ятаєте, коли ви [репортер] запитали мене про нього [Пригожина], я сказав, що буду обережний з тим, що я буду пити і на чому їхати. Я не знаю точно, що сталося, але я не здивований", - сказав він.

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Президент США зазначив, що "недостатньо знає", щоб відповісти на подальші питання з цього приводу, сказавши репортерам: "Останні півтори години я тренувався".

Раніше на прес-конференції в Гельсінкі в липні Байден пожартував, що на місці Пригожина він би "стежив за тим, що їсть, стежив би за своїм меню".

Байден додав, що "в Росії мало що відбувається, за чим би не стояв Путін".

Повстання ПВК "Вагнер": що було до смерті Пригожина

Експерти вважають, що за катастрофою міг стояти Володимир Путін або російська еліта. Рівно 2 місяці тому загони ПВК "Вагнер" під керівництвом Пригожина влаштували збройний марш на Москву, який російська влада охарактеризувала як заколот. При цьому були збиті кілька літаків і вертольотів російських збройних сил.

23 серпня літак Embraer 600 бізнесмена і колишнього кухаря Путіна Євгена Пригожина з бортовим номером RA-02795 зазнав аварії в Тверській області. Авіакатастрофа сталася в 15 км від Хотилово, на борту перебували вісім осіб. Згідно з даними Росавіації, Пригожин був там же. Рятувальники на момент написання новини витягли тіла, проте зараз вони залишаються непізнаними.

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