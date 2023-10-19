Президент зауважив, що українців дуже надихнуло отримання ракет ATACMS.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом про подальше посилення далекобійних спроможностей України.

"Українців дуже надихнуло отримання ракет ATACMS, а наші воїни успішно застосовують їх на полі бою. Обговорили подальше посилення наших далекобійних спроможностей", - повідомив Зеленський у своєму Telegram-каналі,

Український лідер подякував Байдену за "ефективне виконання нещодавніх оборонних домовленостей". Також подякував за плідний візит спецпредставниці США Пенні Пріцкер, під час якого було розпочато "продуктивні переговори щодо шляхів використання заморожених російських активів".

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"Поінформував про нещодавній закон про політично значущих осіб, ухвалений українським парламентом для просування реформ та початку переговорів про вступ до ЄС", - додав глава держави.

Крім того, повідомив Зеленський, він відзначив візит Байдена до Ізраїлю з метою пошуку миру та захисту життів цивільних людей. "Ми також обговорили наступні спільні кроки у просуванні Формули миру. Я привітав рішення США надіслати свого представника на наступну зустріч радників на Мальті наприкінці цього місяця", - зазначив президент.

Зеленський також зауважив, що Україна вдячна за життєво важливу та стійку підтримку з боку США у боротьбі нашої країни за свободу та проти російської агресії.

ATACMS для України - це треба знати

Раніше стало відомо, що США таємно передали Україні ракети ATACMS великої дальності. У Штатах переймалися, що росіяни приберуть своє обладнання та озброєння за межі досяжності ракет перш ніж Україна їх отримає. Пізніше Зеленський офіційно підтвердив, що Україна отримала і застосувала далекобійні ракети ATACMS.

NYT пише, що Байден змінив свою позицію щодо відправки далекобійних ракет Україні. Зазначається, що протягом більшої частини 18 місяців американський лідер не погоджувався передавати Збройним силам України далекобійні ракети, щоб не перетнути одну з "червоних ліній" президента Росії Володимира Путіна. Видання пише, що Байдену доводилося серйозно розглядати цей сценарій через ядерні погрози Росії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що в майбутньому Україна отримуватиме більше далекобійних ракет ATACMS, зокрема зі збільшеною дальність ураження ворожих цілей.

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