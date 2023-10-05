Поки в Білому домі не визначилися з новим підходом до збільшення фінансування допомоги Україні.

Білий дім більше не домагається схвалення запиту на додаткове фінансування в розмірі 24 млрд доларів для підтримки України на тлі нестабільності в Палаті представників США після відставки спікера Кевіна Маккарті. У адміністрації Байдена кажуть, що наразі мають достатньо фінансових повноважень для задоволення нагальних потреб України на полі бою, але неясно, на скільки цього вистачить.

Про це пише Washington Post. Зазначається, що відсторонення Маккарті призупинило всю законодавчу роботу Палати представників до обрання нового спікера. Раніше президент США Джо Байден висловлював занепокоєння тим, що хвилювання в Палаті представників може вплинути на допомогу Україні.

"Мене це хвилює. Є більшість членів обох партій, які заявили, що вони за допомогу Україні", – заявив він.

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Видання наголошує, що поки в Білому домі не визначилися з новим підходом до збільшення фінансування допомоги Україні. Багато в чому ця стратегія залежатиме від того, хто стане наступним спікером Палати представників.

Ситуація в Палаті представників і допомога Україні

3 жовтня 2023 року Палата представників США шляхом голосування відправила у відставку спікера Кевіна Маккарті. Це сталося вперше в історії Сполучених Штатів. Відставку Маккарті ініціювали, зокрема, і через його позицію щодо допомоги Україні. За таке рішення проголосували 216 чиновників.

Посол України у Вашингтоні Оксана Макрарова наголосила, що після цього випадку може загальмуватися виділення нової допомоги Україні. За її словами, палата повернеться до роботи не раніше 10 жовтня.

Вже відомо, що за пост спікера поборються лідер більшості в Палаті представників Стів Скаліз та республіканець Джим Джордан. Останній є прихильником Трампа і у нещодавньому коментарі CNN висловився проти надання Україні нової допомоги. Він додав, що зараз у США є важливіші проблеми – ситуація на кордоні та кримінал на вулицях.

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