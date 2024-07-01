За словами глави МЗС Німеччини, Росія Путіна залишатиметься "найбільшою загрозою нашій безпеці в Європі в осяжному майбутньому".

Країни НАТО мають посилити обороноздатність України на тлі її протистояння російській агресії. Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє Zeit.

Вона, зокрема, закликала до захисту європейського мирного порядку.

"Ми будемо захищати нашу Європу – кожен квадратний сантиметр нашої Європи – і нашу свободу", – сказала Бербок на конференції зі стратегії національної безпеки в Берліні. Відео дня

Стосовно війни Росії проти Україні вона підкреслила, що "наше стримування" має бути "чітким і недвозначним".

"Оборонна політика повинна бути адаптована саме до цієї реальності. Як найбільша країна Європейського Союзу, Німеччина несе особливу відповідальність. Крім того, НАТО є сильнішим, ніж будь-коли раніше, навіть якщо перед ним стоїть більший виклик, ніж будь-коли. Росія Путіна залишатиметься найбільшою загрозою нашій безпеці в Європі в осяжному майбутньому", - підкреслила Бербок.

Вона також висловився за збільшення інвестицій у безпеку і попередила, що "через кілька років нам доведеться сказати собі: "Тепер ми врятували боргове гальмо, але ми втратили наш європейський мирний порядок". Це буде "запитання, яке зададуть нам наші діти".

Допомога ЄС Україні - останні новини

Єврокомісія виділить Україні 1,9 мільярда євро фінансової підтримки за програмою Ukraine Facility.

Крім того, в липні ЄС може передати Києву 1,5 мільярди євро доходів від заморожених активів РФ.

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