Очільник розвідки України провів онлайн-лекцію у Гарвардському університеті.

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов провів онлайн-лекцію для слухачів програми підготовки "Senior Executive Fellows" Школи управління ім. Джона Ф. Кеннеді Гарвардського університету.

Як повідомляється у Telegram начальника ГУР МО України, під час цієї лекції Буданов висловив думки про нинішній світовий порядок, виклики і загрози для глобальної безпеки, породжені російсько-українською війною, а також оцінив становище путінської Росії — зокрема, можливість суспільних змін всередині держави-агресора.

Він зазначив, що у межах протистояння з агресивною Росією є прихильником нероздільного підходу сили і дипломатії.

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"Тут неможливий ані корейський, ані молдовський, ані німецький сценарії — усе це не спрацює. Тут має поставитись крапка один раз і назавжди. Нині є всі ознаки руйнації світового порядку, створеного після Другої світової війни. І війна Росії проти України — яскраве свідчення того, як одна людина підірвала систему світової безпеки", - сказав глава української розвідки.

"Або ми всі разом змусимо повернутись до того світового порядку, який був створений і багато років більш-менш усіх задовольняв, або настав час для нового світового порядку", - підкреслив Буданов.

Він також вважає, що подолати руйнівний ефект пропаганди Кремля всередині РФ зможе або якась форс-мажорна ситуація, або дуже тривала системна робота, яка може дати результат лише через кілька десятиліть.

"Для Путіна найбільш важливо — це внутрішня стабільність, тому на питання контролю за ЗМІ, питання роботи з соціумом, контролю мас тощо вони витрачають все, що тільки можливо навіть уявити - не тільки кошти. Це, до речі, один з основних аспектів чому РФ не йде на нову відкриту хвилю мобілізації. Керівництво РФ боїться негативного сприйняття в соціумі. Найімовірніше, так і буде, якщо вони це зроблять", - прокоментував Буданов.

Росія загрожує усьому світу

Як повідомляв УНІАН, раніше Буданов назвав три форми впливу на Росію, щоб примусити виконувати "формулу миру". Так, виступаючи під час форуму "Україна. Рік 2024" він заявив про важливість концентрації зусиль, єдність міжнародної спільноти в підтримці України у війні з Росією і чітке розуміння, що все залежить від наших зусиль.

Днями у своїй колонці для The Telegraph британський парламентар Ієн Дункан Сміт написав, що небезпека, яку становить для вільного світу нова вісь тоталітарних держав, є найбільшою з тих, з якими світ стикався після закінчення холодної війни. Вона зростає у всіх на очах, але лідери Заходу роблять все можливе, щоб цю загрозу применшити.

Сміт наголошує, що головними членами цієї вісі тоталітарних держав є Китай, Північна Корея, Росія та Іран. Але поряд з ними зростає список тоталітарних попутників – від Сирії та М'янми до деяких країн Перської затоки і значної кількості африканських держав.

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