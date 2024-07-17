У маневрах візьмуть участь близько 17 тисяч військових.

1 серпня Польща розпочне на кордоні з Білоруссю операцію "Безпечне Підляшшя". До неї залучать близько 17 тисяч військових, відповідальною за операцію буде 18-та механізована дивізія. Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Комиш, інформує RMF24.

За його словами, рішення про запровадження буферної зони на кордоні з Білоруссю має позитивний ефект – так, кількість спроб перетину кордону і самих перетинів зменшилась.

Військовий уточнив, що для навчання солдатів на кордоні були відряджені поліцейські, в тому числі ті, які брали участь у місії в Косові. При цьому всі, хто в будь-який спосіб кривдитиме солдатів польської армії та офіцерів, які захищають польський кордон, відповідатимуть за це.

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У свою чергу міністр внутрішніх справ Польщі Томаш Семоняк розповів, що кількість спроб незаконного перетину кордону скоротилася вдвічі.

"Це дуже конкретний результат, пов'язаний із тим, що ми відсунули контрабандистів від самого кордону. ... Ми також постійно чинимо політичний тиск на Білорусь, щоб вона відмовилася від цієї процедури", – підкреслив глава польского МЗС.

Ситуація на польсько-білоруському кордоні - останні новини

Нещодавно у Польщі зробили жорстку заяву щодо вирішення кризи на кордоні з Білоруссю. За словами заступника міністра оборони країни Цезарія Томчика, Польща зробить усе можливе, щоб вирішити міграційну кризу на кордоні з Білоруссю.

Раніше УНІАН писав, що на польско-білоруському кордоні зростає напруга через збільшення кількості мігрантів, які намагаються потрапити на територію Європейського Союзу. Польща та ЄС звинуватили Білорусь та Росію в тому, що з 2021 року ці країни намагаються поширювати хаос.

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