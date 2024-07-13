Самопроголошений президент заявив, що наразі не бачить на кордоні додаткових загроз.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про "ліквідацію напруги на кордоні з Україною" та наказав відвести звідти війська, повідомляє білоруська державна агенція "Белта".

"Після нашої певної роботи українці свої Збройні Сили та додаткові війська, які вони перекинули до нашого кордону, від кордону відвели та взагалі вивели із зони білорусько-українського кордону", - заявив Лукашенко.

Він додав, що наразі в Білорусі немає "жодних ускладнень з українцями" і він сподівається, що їх також не буде в майбутньому.

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"Хочу, щоб люди знали, я абсолютно переконаний і довіряю нашій розвідці: ситуація стабілізована на білорусько-українському кордоні. Війська їх відведено. Тому, хлопці, подивіться, і наші війська треба прибирати з кордону. Щоб вони розуміли, як ми домовлялися, що ми не маємо наміру воювати і не збираємося тут концентрувати свої Збройні сили, окрім сил спеціальних операцій", - додав він.

Самопроголошений президент також наголосив, оскільки "напругу на кордоні з Україною знято", його війську потрібно натомість зосередитися на прикордонні Литви та Польщі.

"Ми ніякі не вороги для українців. Я вже багато разів казав. Це наші люди. Такі ж люди, як і ми, як росіяни. Нам треба якнайшвидше домовлятися", - підсумував Лукашенко.

Що передувало

Як раніше писав УНІАН, наприкінці червня в ССО Білорусі заявили, що Україна "втягує" їх у війну і стягує свої війська до кордону.

"Зокрема, у Житомирській області розміщено американські бойові машини піхоти, реактивні системи залпового вогню, важку далекобійну артилерію та іншу техніку", - стверджував заступник командувача силами спецоперацій з ідеологічної роботи ЗС Білорусі Вадим Лукашевич.

Незадовго Україна відповіла на звинувачення Білорусі у стягуванні військ. В ЦПД зазначили, що Росія запустила інформаційну операцію та штучно нагнітає ситуація на кордоні. Водночас Державна прикордонна служба України вкотре наголосила, що будь-які дії Сил оборони на кордоні з Білоруссю спрямовані на захист нашої держави від агресивних дій ворога.

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