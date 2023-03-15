Джон Кірбі зазначив, що Росія може спробувати дістати дрон.

Безпілотник, який російський винищувач збив над Чорним морем, ще не виявлено. У США допускають, що БПЛА, можливо, ніколи не буде відновлений.

"Я не впевнений, що ми зможемо його відновити. Я маю на увазі місце, де він впав в Чорне море, на дуже, дуже велику глибину. Ми все ще оцінюємо, чи можна зробити якісь зусилля з відновлення... Ми зробили все можливе, щоб звести до мінімуму будь-яку розвідувальну цінність, яка могла б виходити від того, що хтось інший отримав в свої руки цей безпілотник", - цитує CNN координатора зі стратегічних комунікацій в Раді національної безпеки Джона Кірбі.

При цьому він не виключає, що Російська Федерація може спробувати дістати дрон з Чорного моря.

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У заяві Європейського командування США йдеться, що один з російських літаків навмисно пролетів перед безпілотником і кілька разів скинув паливо. Потім літак вдарив по пропелеру безпілотника, через що США втопили безпілотник MQ-9 в міжнародних водах.

Кірбі зазначив, що ситуації, коли російські літаки намагаються перехопити або просто турбують американські безпілотники, "не рідкість".

Міністерство оборони Росії у своїй заяві у вівторок заперечило, що російський літак вступав у контакт з безпілотником, заявивши, що винищувачі "піднялися в повітря, щоб ідентифікувати порушника" після його виявлення над Чорним морем, додавши, що безпілотник "увійшов в некерований політ з втратою висоти".

"По-перше, воно (йдеться про Чорне море – УНІАН) не належать Україні. По-друге, воно точно не належать Криму. І ми знову летіли далеко за межами повітряного простору, на який могла б претендувати Україна або будь-яка інша країна. Чорне море не належить Росії... Ми будемо продовжувати діяти в повній відповідності з міжнародним правом", - підсумував Кірбі.

Інцидент з безпілотником США над Чорним морем - що відомо

14 березня в США повідомили, що винищувач ЗС РФ Су-27 протаранив розвідувально-ударний БПЛА MQ-9 Reaper, який належить США, над Чорним морем. При цьому Су-27 спочатку кілька разів скидав паливо і підлітав до дрону на небезпечну відстань.

Водночас у Москві зазначили, що не збивали безпілотник. У свою чергу, в Білому домі заявили, що дії Кремля "небезпечні, непрофесійні та безрозсудні".

Незважаючи на інцидент над Чорним морем, Вашингтон планує продовжувати польоти у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.

15 березня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Путіну доповідали про те, що російський Су-27 атакував американський дрон.

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