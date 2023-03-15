Росія свою провину не визнає і називаємо місію MQ-9 Reaper "провокацією".

Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що Володимиру Путіну доповідали про інцидент над Чорним морем, коли російські Су-27 атакували американський розвідувальний безпілотник.

Про це права рука глави країни-агресора заявив у коментарі російським ЗМІ:

"Питання, чи доповідали, дивне. Як ви собі уявляєте, що главі держави, верховному головнокомандувачу про інцидент не повідомлено? Бути такого не може! Звичайно ж, доповідали".

Інцидент з американським безпілотником над Чорним морем

14 березня Збройні сили США заявили, що російський винищувач Су-27 протаранив над Чорним морем американський розвідувально-ударний БПЛА MQ-9 Reaper.

Перед зіткненням Су-27 кілька разів скидали пальне і летіли перед MQ-9 на небезпечній відстані.

У Росії кажуть, що вони не збивали американський дрон. Своєю чергою, в Білому домі дії Росії назвали "небезпечними, непрофесійними та безрозсудними".

Пізніше в США заявили, що продовжуватимуть польоти у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем, попри інцидент з дроном-розвідником, якого збив російський винищувач.

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