В адміністрації кажуть, що США "доведеться просто спостерігати, до чого це йде".

У Білому домі стверджують, що поки немає жодних ознак того, що російський диктатор Володимир Путін виконав свою обіцянку розмістити ядерну зброю в Білорусі.

"Ми не бачили жодних ознак того, що він виконав цю обіцянку або переміщував будь-яку ядерну зброю", – сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі в інтерв’ю CBS.

Також представник адміністрації Байдена зазначив, що США "доведеться просто спостерігати, до чого це йде".

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Нагадаємо, перша реакція США на чергові ядерні погрози Росії була стриманою. Там лище зазначили, що наразі немає жодних ознак, що Москва планує застосувати свою ядерну зброю, та зауважили, що торік Білорусь та Росія обговорювали угоду щодо розміщення тактичної ядерної зброї.

Нові ядерні погрози Путіна

Раніше цього тижня російський диктатор Володимир Путін заявив про намір виконатися прохання невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка щодо розміщення на білоруській території тактичної ядерної зброї. Придатний для використання ядерних снарядів ракетний комплекс "Іскандер" РБ вже отримала раніше, а нині продовжується будівництво в Білорусі спеціального сховища.

Німеччина та ще низка європейських країн у відповідь звинуватили Путіна у спробі "ядерного залякування". Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель погрозив країні-агресору новими санкціями та наголосив на персональній відповідальності Білорусі. А Україна виступила з вимогою негайно скликати позачергове засідання Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй з цього питання.

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