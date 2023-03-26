Секретар РНБО прокоментував заяву російського президента про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов вважає, що Кремль взяв Білорусь у ядерні заручники.

"Заява Путіна про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі – крок до внутрішньої дестабілізації країни – максимально підвищує рівень негативного сприйняття і суспільного відторгнення у білоруського суспільства Росії та Путіна. Кремль взяв Білорусь в ядерні заручники", - повідомив секретар РНБО у Twitter.

Ядерна зброя у Білорусі - що відомо

Як раніше повідомляв УНІАН, президент РФ РФ Володимир Путін заявив про готовність передати Білорусі потенційний носій ядерної зброї ОТРК "Іскандер". За його словами, це нібито їхня спільна з лідером Білорусі Олександром Лукашенком відповідь Заходу. Тоді ж він повідомив, що РФ вже розмістила в Білорусі 10 літаків, які можуть нести ядерні боєголовки.

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У США відповіли вже на ці погрози. Там поки що дотримуються "обережної" позиції з приводу заяви Путіна й не бачать ознак готовності РФ застосувати ядерну зброю. За даними Пентагону, Лукашенко і Путін обговорювали між собою "ядерну угоду" у 2022 році.

Аналітики ISW підтвердили, що Путін, ймовірно, хотів дати Лукашенку ядерну зброю ще до вторгнення в Україну.

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