Це рішення підвищує рівень загрози в Європі, що і мав намір зробити Путін.

Коли російський президент Володимир Путін використовує слово "ядерний", світ звертає увагу, і це, мабуть, головна причина, чому він це сказав.

Як завжди з Путіним, світ повинен читати дрібний шрифт і перевіряти контекст. Зброя, яку Путін планує перемістити до Білорусі, - це не стратегічна ядерна зброя, а ті гігантські міжконтинентальні балістичні ракети, запуск яких може покласти край життю на Землі, пише CNN.

Тактична ядерна зброя менша, але може бути використана на полі бою. Путін весь останній рік погрожував можливістю ядерної війни, особливо коли його військова операція на Україні дає збої.

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Це може допомогти пояснити контекст заяви Путіна. Він людина, яка зараз має багато проблем. Російські війська обстрілюють українські міста з повітря, але їх наземна війна не дає великого прогресу.

Окрім кількох нових торгових угод з Китаєм, Путін мало що отримав від саміту з китайським лідером Сі Цзіньпіном. У всякому разі, Росія зараз виглядає молодшим партнером Китаю.

Путін покладає провину за своє рішення на іншу сторону, кажучи, що він прийняв його у відповідь на те, що Великобританія поставила Україні протитанкові боєприпаси, що містять збіднений уран.

Це, як звинувачує Путін, є небезпечною ескалацією. Великобританія це заперечує, пояснюючи, що боєприпаси використовуються тільки в звичайних цілях.

Путін каже, що Росія вже будує сховище для тактичної ядерної зброї, яке буде готове до липня. Він не назвав конкретної дати прибуття тактичної зброї.

Примітно, що російський лідер заявив, що не передасть контроль над тактичною ядерною зброєю президенту Білорусі Олександру Лукашенку, який давно просив цю зброю.

Один дипломат зазначає, що обслуговувати зброю повинні будуть російські сили, які будуть постійно дислокуватися на білоруській землі, що є ознакою того, що Лукашенко знаходиться під ще більшим контролем Путіна.

І все ж переміщення російської тактичної ядерної зброї до Білорусі наближає її не лише до України, а й до Польщі, Литви та Латвії, всіх союзників по НАТО.

Це підвищує рівень загрози в Європі, що і мав намір зробити Путін.

Передача тактичної ядерної зброї Білорусі - деталі

Володимир Путін 25 березня заявив про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі. Він додав, що 1 липня закінчиться будівництво сховища для ядерної зброї в Білорусі.

У Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що ядерна війна не повинна бути розв'язана ні за яких обставин.

Влада Російської Федерації намагаються вплинути на захід, погрожуючи ядерною зброєю. У Кремлі вважають, що це єдиний важіль впливу на західні уряди.