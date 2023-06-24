Ентоні Блінкен підкреслив, що США продовжать підтримувати Україну.

Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив "поточну ситуацію в Росії" під час телефонної розмови зі своїми колегами з G7 і Європейського Союзу.

Як пише CNN, у розмові взяли участь міністри закордонних справ Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії та Великої Британії, а також високопоставлений дипломат ЄС.

Представник Держдепартаменту заявив, що Блінкен "повторив, що підтримка Сполученими Штатами України не зміниться" і що США "будуть тісно координувати свої дії з союзниками і партнерами в міру розвитку ситуації".

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Що відбувається в Росії - новини

Як повідомляв УНІАН, 23 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин звинуватив російських військових в обстрілі своїх бойовиків і зажадав від російської влади видати йому військове керівництво - міністра оборони Сергія Шойгу і начальника Генштабу Валерія Герасимова.

Після цього протягом ночі найманці Пригожина захопили Ростов, потім пройшли Воронеж, зайшли в Тульську область і продовжують рух у бік Москви.

Вранці 24 червня президент Росії Володимир Путін виступив із заявою, в якій назвав дії Пригожина "зрадою" і "ударом у спину", і закликав бойовиків ПВК "Вагнер" скласти зброю. Але звернення Путіна було проігноровано Пригожиним по суті - він відмовився скласти зброю на вимогу кого-небудь.

Тим часом, у Росії намагаються заблокувати шляхи в бік Москви, а з самої столиці почала масово тікати так звана російська еліта. Як зазначає видання CNN, наступні 24 години будуть для російського диктатора Путіна критичними.

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