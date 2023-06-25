У Держдепі відзначили особливу відповідальність Росії за свою ядерну зброю.

США не бачили змін у ядерній позиції Росії відтоді, як ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин почав свій заколот, кинувши виклик керівництву Кремля.

Про це повідомляє CNN посилаючись на двох американських чиновників.

"Ми не спостерігаємо жодних змін у розташуванні російських ядерних сил... Немає причин коригувати нашу позицію звичайних або ядерних сил. У нас є давні, налагоджені канали зв'язку з Росією з ядерних питань", - заявив представник Держдепартаменту.

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У Держдепі відзначили особливу відповідальність Росії за свою ядерну зброю.

"Як ядерна держава, Росія несе особливу відповідальність за забезпечення командування, контролю і охорони своїх ядерних сил, а також за забезпечення того, щоб не робилися дії, що ставлять під загрозу стратегічну стабільність", - сказав представник Держдепартаменту.

Відзначається, що Сполучені Штати продовжують стежити за ситуацією в Росії, а дипломатична присутність США у цій країні-терористці залишилася незмінною.

"Наше посольство в Москві залишається відкритим, ми підтримуємо з ним регулярний зв'язок, і його оперативний режим в даний час залишається колишнім", - сказав представник.

Ядерна зброя Росії - що відомо

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін неодноразово "брязкав" ядерною зброєю в ході війни проти Україні. Раніше в цьому місяці Путін заявив про прибуття на територію Білорусі перших боєголовок тактичної ядерної зброї. Президент США Джо Байден назвав цей крок "абсолютно безвідповідальним".

США продовжували стежити за ядерною позицією Росії протягом усієї війни в Україні, попри те, що цього року Росія призупинила участь у договорі про контроль над ядерними озброєннями між США і Росією. Це означає, що дві країни більше не обмінюються між собою певними повідомленнями, включаючи оновлення про статус або місцезнаходження об'єктів, що підпадають під дію договору, таких як ракети та пускові установки.

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