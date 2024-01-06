З трьома вимогами фермерів уряд Польщі вже погодився.

Міністр сільського господарства Чеслав Секерський сьогодні, 6 січня, ймовірно, підпише угоду з фермерами з організації "Ошукане село". Очікується, що завдяки цьому ті перестануть блокувати прикордонний перехід "Медика — Шегині".

Як повідомляє Rzeczpospolita, угода створить "позитивну динаміку", яка дозволить автоперевізникам зняти блокування прикордонних пунктів з Україною.

За словами Секерського, "Ошукане село" вимагає від уряду дотацій на кукурудзу, низьковідсоткові кредити ліквідності та зупинки підвищення ставки сільськогосподарського податку на рівні 2023 року. Крім того, фермери хочуть поширити заборону на імпорт сировини, а також на м’які фрукти, цукор, спирт, мед, яблучний концентрат, свіжі яйця, м’ясо птиці. Наразі уряд погодився з трьома вимогами. Йдеться про субсидії на кукурудзу, відсутність підвищення податків та дешеві кредити.

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Водночас Міністерство все ще чекає на повідомлення Європейської комісії про виділення одного мільярда злотих (220 млн євро) на субсидії для кукурудзи. Уряд має виділити ще 2,5 млрд злотих (550 млн євро) на кредитування.

Блокування українського кордону

Як раніше повідомляв УНІАН, 6 листопада 2023 року польські перевізники почали блокувати найголовніші пункти пропуску на кордоні з Україною, а згодом до них приєдналися фермери.

22 грудня стало відомо, що Міністерство відновлення України спільно з новим керівництвом Міністерства інфраструктури Польщі узгодили план дій для розблокування кордону.

Однак вже 3 січня 2024 року польські фермери анонсували, що повернуться до блокади, якщо не матимуть письмового підтвердження виконання їхніх вимог. Вранці наступного дня вони відновили блокування руху вантажівок навпроти пункту пропуску "Медика-Шегині".

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