У ДПСУ розповіли, що блокування цього пункту пропуску відновили о 9 ранку.

Польські фермери відновили блокування руху вантажівок навпроти пункту пропуску "Медика-Шегині" на польсько-українському кордоні.

"За наявною інформацією від польських прикордонників, сьогодні близько 09:00 на території Польщі на дорозі перед пунктом пропуску "Медика", суміжному з українським пунктом пропуску "Шегині", поновилося блокування руху для вантажного транспорту. В зв’язку з цим ускладнення руху можливе як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд", - повідомляє прес-служба ДПСУ у Telegram,

Зазначається, що зараз близько 800 вантажівок очікують на в'їзд до України на цьому напрямку. Організатори акцій обіцяють не перешкоджати руху автобусам та легковим авто.

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"Наразі прикордонники України вживають заходів щодо відстеження ситуації, уточнення взаємодії зі польськими колегами щодо порядку подальшого пропуску вантажного автотранспорту та категорії вантажів, які будуть пропускатися через кордон", - розповів речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі "РБК-Україна".

Блокування українського кордону

6 листопада 2023 року польські перевізники почали блокувати найголовніші пункти пропуску на кордоні з Україною, через що у чергах застрягли тисячі вантажівок. Надалі до перевізників приєдналися фермери.

19 грудня президент Володимир Зеленський припустив, що новий уряд Польщі вирішить питання з блокадою.

22 грудня стало відомо, що Міністерство відновлення України спільно з новим керівництвом Міністерства інфраструктури Польщі узгодили план дій для розблокування кордону.

3 січня 2024 року польські фермери заявили, що якщо не отримають письмового підтвердження, що їхні вимоги будуть виконані, вони повернуться до блокади.

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