За словам лідера протестувальників, пункт пропуску "Медика–Шегині" можуть заблокувати вже 4 січня.

У четвер, 4 січня, польські фермери планують відновити блокування прикордонного пункту пропуску "Медика–Шегині", якщо не отримають письмових гарантій щодо виконання їхніх вимог, пише PAP з посиланням на заяву лідера протестувальників Романа Кондрува.

Остаточне рішення мають ухвалити в середу, 3 січня.

"Якщо ми не отримаємо письмового підтвердження, що наші вимоги будуть виконані, ми повернемося до блокади", – зазначив голова протестувальників.

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Він додав, що вже спілкувався з поліцією та кризовою групою, яка супроводжує конфлікт на кордоні, і заявив, що "все готово для продовження протесту". Водночас він запевнив, що надання письмових гарантій автоматично припинить акцію.

Серед найважливіших вимог протестувальників: дотації на кукурудзу, збільшення суми ліквідних кредитів для аграріїв та збереження с/г податку на рівні 2023 року.

Блокада на українсько-польському кордоні

У листопаді 2023 року польські перевізники заблокували основні автомобільні пункти пропуску на кордоні з Україною: "Гребенне–Рава-Руська", "Корчова–Краківець", "Дорогуськ–Ягодин" та "Медика–Шегині". Надалі до перевізників приєдналися фермери.

В кінці грудня аграрії завершили блокування перед пунктом "Медика – Шегині". Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у напрямку вʼїзду в Україну здійснюється у звичайному режимі.

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