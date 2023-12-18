Протест, до якого долучаться аграрії, має розпочатися в понеділок о 14:30 за київським часом.

Сьогодні, 18 грудня, польські перевізники розпочинають нову блокаду пропускного пункту "Дорогуськ" на кордоні з Україною, до них долучаються фермери.

"В Дорогуську стартує нова блокада кордону, яку раніше заборонив війт. До нас приєднуються аграрії з організації "Об’єднане село", – повідомив лідер протестувальників-перевізників Рафал Меклер у Twitter (X).

Зазначається, що протест, до якого долучаться аграрії, має розпочатися о 14:30 за київським часом.

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За словами лідера протестувальників, фермери долучаються до блокування "у зв’язку з трагічною ситуацією на польському ринку, спричиненою неконтрольованим напливом зерна з України, браком перспектив на покращення ситуації в жнива 2023 року, а також браком запровадження системних розв’язань з метою захисту вітчизняного ринку".

Крім того, серед вимог польських аграріїв є заборона імпорту цукру з України, негайні безпосередні доплати аграріям, грошова компенсація для виробників кукурудзи тощо.

Блокування українсько-польського кордону: подробиці

6 листопада польські перевізники розпочали страйк на кордоні з Україною та перекрили рух на всіх трьох напрямках шляхах, які ведуть до кордону.

Зараз черга нараховує понад 2 тисячі українських вантажівок. При цьому пропускна здатність переходу в Дорогуську становить приблизно 650 вантажівок на добу.

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