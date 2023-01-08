Дані сформовано на основі думок 1001 респондента.

Половина німців не підтримують відправку БМП Marder і танків в Україну для захисту від російської агресії. Це підтверджують дані недавнього опитування.

Дослідження провели журналісти видання Bild. Вони задали відповідні запитання 1001 респонденту та отримали відповіді. За поставки БМП Marder для ЗСУ висловилися тільки 40% німців. Ще 11% не визначилися, а ось 49% заявили, що проти відправки бойових машин в Україну.

Схожа статистика спостерігається в питанні поставок танків. Таке рішення підтримують лише 38% респондентів. При цьому проти висловилися відразу 50% німців. На жаль, учасники опитування не аргументували свою думку, тому невідомо, чому більшість не підтримують постачання військової техніки ЗСУ.

Відео дня

Варто також відзначити, що репортери взяли невелику вибірку. Ці дані можуть неточно відображати позицію всіх 83 мільйонів населення Німеччини.

Поставки БМП і танків від ФРН в Україну: остання інформація

Німеччина прийняла важливе для нашої країни рішення посилити свою допомогу. Вона відправить ЗРК Patriot зі своїх запасів для ЗСУ в першому кварталі 2023 року.

ФРН також оголосила про відправку БМП Marder, про які давно просив український уряд. За даними SPIEGEL, мова йде про 40 машин для повного оснащення танково-гренадерського батальйону. Видання також повідомило про переговори Німеччини з двома країнами щодо передачі Україні додаткових зенітних установок Gepard і боєприпасів до них.

Греція готова поступитися нашій країні в черзі на отримання БМП Marder. Вона очікує поставок в рамках кільцевого обміну після відправки радянських БМП-1 для ЗСУ.

Вас також можуть зацікавити новини: