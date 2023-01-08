Німеччина збирається поставити Україні 40 машин найближчим часом.

Греція, яка передала Україні радянські БМП-1 в обмін на німецькі БМП Marder в рамках "кільцевого обміну", все ще очікує на поставку.

У разі необхідності Греція готова чекати поставки Marder, щоб підготовлені до роботи машини першою чергою вирушили до України, повідомляє Bild.

Високопоставлений грецький військовий сказав, що Афіни могли б впоратися з пізнішою доставкою Marder, якби Німеччина, яка пообіцяла передати їх Україні в рамках військової допомоги, захотіла спершу відправити їх Києву.

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"Обороноздатність Греції не постраждає, якщо поставка Marder буде відкладена", — заявив чиновник.

В рамках "кільцевого обміну" Греція мала передати 40 БМП-1 і отримати таку ж кількість німецьких машин. За словами міністра оборони Греції Нікоса Панайотопулоса, Греція вже поставила Україні більше, ніж отримала.

"Угода про обмін бойовими броньованими машинами з Німеччини до Греції і з Греції до України виконується нормально. ... Отримали перші 14 машин Marder з Німеччини і поставили Україні 20 БМП. У січні ми отримаємо більше Marder і доставимо більше БМП", – зазначив міністр.

Marder для України

Напередодні канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент США Джо Байден провели телефонну розмову, за підсумками якої було оголошено, що федеральний уряд Німеччини хоче передати Україні бойові машини піхоти Marder. Згодом стало відомо, що йдеться про 40 бойових машинах піхоти, "без яких Бундесвер зможе обійтися".

Як повідомляли в Міноборони Німеччини, наразі Бундесвер має на озброєнні близько 370 Marder. Частина машин використовується в навчальних цілях або на запчастини.

Близько 100 БМП Marder були залучені до "кільцевого обміну" технікою між США і країнами ЄС, в рамках якого Греція, яка передала Україні радянські БМП-1, мала отримати 40 німецьких БМП натомість.

За інформацією SPIEGEL, близько 60 Marder зараз доступні для передачі ЗСУ. З них 40, за словами німецьких чиновників, планують почати передавати з першого кварталу 2023 року. Саме стільки концерн Rheinmetall, який виробляє ці БМП, може підготувати до роботи в найближчі 7 місяців.

БМП Marder – що це за машина

Marder – бойова машина піхоти, яка була основою танко-гренадерських дивізій німецьких військ з 1970 до 2010-х років. Залежно від модифікації Marder має вагу від 28,5-33,5 тонн і може витримати удари всіх російських БМП, БТР і БМД (лобова частина) і вогонь танкового кулемета КПВТ (бортова і кормова броня).

БМП озброєна 20-мм автоматичною гарматою зі швидкістю снаряда до 1100 м/сек і ефективною дальністю пострілу до 2-2,5 км.

Раніше Бундесвер уклав контракт з Rheinmetall, виробником БМП, згідно з яким в 2020-2023 роках компанія мала модернізувати машини і підготувати запчастини для них, навчити військових роботі з модернізованими машинами. Першочерговим завданням було замінити двигун на більш потужний (більше 750 к.с. замість 600).

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