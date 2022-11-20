Російська розвідка доповіла президенту РФ, що він може бути підданий остракізму в особливо принизливій формі.

Президент РФ Володимир Путін злякався їхати на саміт G20, так як міг там отримати ляпаса.

Російська розвідка доповіла Путіну, що він може бути піддати остракізму в особливо принизливій формі, розповів російський історик і політичний аналітик Валерій Соловей в інтерв'ю УНІАН.

"Ми не маємо і не можемо мати повної інформації, але до нас доходять деякі відгомони. Путін боявся піддатися публічній обструкції. Не було ніякої конкретної повістки для обговорення. Якби Путіну було про що говорити з Байденом, звичайно, він би поїхав. Я вже не кажу про Макрона, оскільки у них досить тривалий і інтенсивний телефонний роман. Американці дали зрозуміти, що нема про що говорити. Російська розвідка доповіла Путіну, що він може бути підданий остракізму в особливо принизливій формі", - зазначив експерт.

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За словами аналітика, йшлося про те, що він може отримати ляпаса від одного з учасників G20 - прем'єр-міністра Італії Джорджі Мелоні.

"Справа в тому, що особиста охорона президентів на засіданнях не присутня. Я думаю, ви легко здогадаєтеся хто це. Це країна з великою українською діаспорою. У Європі їх зараз багато, звичайно, але це країна, де діаспора традиційна, і де, згідно з деякими апокрифічними легендами, міркували про введення української мови в якості третьої офіційної. Чесно кажучи, я спочатку припускав, що це може бути прем'єр-міністр Італії. Це жінка, яка за словом в кишеню не лізе, і чия позиція однозначна. Щоб уникнути всього цього Путін відмовився від поїздки. Йому настійно, виходячи з медичних міркувань, порадили не їхати", - підсумував Соловей.

Відмова Путіна від саміту G20

Зустріч у форматі "Групи двадцяти" пройшла 15-16 листопада на Балі.

У Росії заявили, що замість Путіна на саміті буде міністр закордонних справ Сергій Лавров

Письменник і політтехнолог Михайло Шейтельман передбачив, що з главою МЗС РФ ніхто спілкуватися не буде, оскільки у нього занадто низька Посада серед глав держав.

Як сказав дипломат Олександр Щерба, відмова Путіна від поїздки на саміт G20 сигналізує про ізоляцію та слабкість.

Водночас колишній глава МЗС України Павло Клімкін вважає, що Путина відмовився їхати на саміт G20 через страх померти.

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