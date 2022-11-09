Раніше в РФ сподівалися, що саміт дозволить Путіну встановити неформальні контакти з лідерами США і ЄС.

Російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, не буде присутній на саміті "Великої двадцятки" 15-16 листопада.

Як пише Bloomberg з посиланням на джерела, Кремль прагне захистити президента від потенційної конфронтації зі світовими лідерами, в тому числі президентом США Джо Байденом, через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Замість Путіна Росія направить міністра закордонних справ Сергія Лаврова, кажуть джерела видання.

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Раніше російські офіційні особи сподівалися, що саміт дозволить Путіну встановити неформальні контакти з американськими та європейськими колегами. Однак стало зрозуміло, що цього не станеться.

У березні Байден заявив, що Росію слід виключити з G20. Також він заявив, що не буде зустрічатися з Путіним на Балі і готовий вести переговори тільки про звільнення американських громадян, які перебувають в ув'язненні в Росії.

Також напередодні саміту лідер Китаю Сі Цзіньпін після зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем послав Путіну чіткий сигнал про те, що ядерні загрози – це червона лінія для КНР, яка заявляє про "безмежну дружбу" з Росією.

Саміт "Великої двадцятки" в Індонезії

Саміт G20 пройде 15-16 листопада. Напередодні Індонезія заявила, що лідери 17 держав підтвердили свою участь. Три країни, які не підтвердили участь, не називалися.

Президент Індонезії Джоко Відодо ще навесні запросив на саміт Зеленського і Путіна. 11 жовтня країна заявила, що лідери візьмуть участь у саміті G20 на Балі. Водночас в Офісі президента України спростували інформацію про прийняття остаточного рішення.

3 листопада Президент Індонезії Джоко Відодо провів телефонну розмову з президентом України. Вона стосувалася, в тому числі, саміту. Пізніше український президент повідомив, що не братиме участь у саміті, якщо там буде присутній Путін. 8 листопада стало відомо, що президент України візьме участь у заході.

7 листопада Відодо повідомив, що розмовляв з Путіним і майже впевнений в тому, що російський колега не відвідає саміт. Вже на наступний день Відодо заговорив про дистанційну участь Путіна в саміті.

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