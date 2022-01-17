Глава МЗС Анналена Бербок запевняє, що Німеччина докладатиме всіх дипломатичних зусиль для запобігання ескалації російської агресії.

Уряд Федеративної Республіки Німеччини не змінив позицію щодо постачання в Україну зброї.

Як передає кореспондент УНІАН, про це федеральний міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила у Києві на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Глава МЗС Німеччини заявила, що її країна має чіткі зовнішньополітичні позиції.

"Тому, те, що було сказано два тижні тому і кілька місяців тому, я не змінюю. І це не залежить від того, куди я їду, оскільки позиція уряду Німеччини стосовно постачання зброї з огляду на відповідну політику експорту зброї відома, і це закріплено також у нашій історії", - сказала Бербок.

Німецький міністр зазначила, що обговорила це питання сьогодні з Кулебою.

"І що стосується нашої історичної відповідальності, я хотіла б сказати, що внесок Німеччини у підтримку України, безпеку України і насамперед у співробітництво, є досить широким, багатостороннім. Ми підтримували Україну в питанні лікування українських військових у Німеччині, в Берліні. Ми допомогли встановити пересувний військовий лазарет. Ми будемо робити все для того, щоб не допустити подальшої ескалації цієї кризи і використати всі дипломатичні можливості та найефективніші важелі для цього, для підтримки України", - сказала Бербок.

Вона нагадала, що Україна має одностайну підтримку з боку Євросоюзу, НАТО і країн "Великої сімки".

"Стосовно того, що подальша агресія матиме велику ціну для Росії, - політичну, економічну і практичну. І про це ми говоримо цілком серйозно", - сказала глава МЗС Німеччини.

Своєю чергою Кулеба зазначив, що кожна країна може зробити те, що вважає за необхідне у ситуації, що склалася, й керуватися власними національними інтересами, коли йдеться про підтримку України.

"Я не буду приховувати, що сьогодні ми обговорили з пані міністром питання постачання озброєнь до України з Німеччини. Я навів аргументи і позицію української сторони. Але насамперед нам дуже хочеться, щоб спрацював саме дипломатичний трек, і щоб ті зусилля, які ми зараз з Німеччиною докладаємо для досягнення результату у "нормандському форматі", щоб вони дали свій результат", - наголосив Кулеба.

Він додав, що українські дипломати продовжать діалог з ФРН з питання поставок озброєння.

"Ми знаємо, де і яку зброю можемо отримати. Ми чудово знаємо, як її використовувати для захисту, наголошую - виключно для захисту нашої території, нашої землі. Ми над цим щоденно працюємо і маємо дуже непогані результати. І наш діалог з Німеччиною з цього питання також продовжиться", - сказав Кулеба.

Глава МЗС також підкреслив, що Україна вдячна Німеччині за реалізацію довгострокової програми лікування та реабілітації військових, які зазнали поранень на російсько-українському фронті.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2021 року Бербок заявила, що не підтримує ідею постачання зброї Україні. На її думку, "подальше воєнне загострення не принесе Україні більшої безпеки".

16 січня посол України в ФРН Андрій Мельник вкотре закликав Берлін надати Україні озброєння. За словами українського дипломата, небажання нового уряду ФРН постачати зброю "дуже засмучує" на тлі нарощування сил РФ на кордоні з Україною.