За його словами, новий рік повинен бути "найвдалішим".

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко анонсував "найщасливіший" та "найвдаліший" новий рік.

Під час спілкування з пресою на полях неформального саміту СНД у Санк-Петербурзі Лукашенко заявив, що про 2023 рік не треба хвилюватися, бо все "буде нормально".

На запитання, яким буде 2023 рік, диктатор відповів: "Найщасливішим. Він повинен бути найвдалішим. Не хвилюйтеся - буде нормально".

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Лукашенко поїхав "на поклін" до Путіна: що відомо

24 грудня диктатор Олександр Лукашенко прилетів в РФ з робочим візитом. З Володимиром Путіним він не бачився аж 5 днів.

19 грудня президент РФ Володимир Путін відвідав Мінськ. Це сталося вперше з 2019 року. На зустріч із білоруським диктатором Олександром Лукашенком глава кремля привіз міністра оборони РФ Сергія Шойгу і голову МЗС Сергія Лаврова.

Після зустрічі Лукашенко заявив, що на бойове чергування вийшли передані Росією комплекси з-400 і "Іскандер".

За словами голови МЗС України Дмитра Кулеби, на зустрічі Путіна і Лукашенка критичні для України рішення не приймалися. Своєю чергою секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що Путін тиснув на Лукашенка, щоб той направляв війська на війну проти України, але в Мінську цього не хочуть.

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