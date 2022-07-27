Виробництво установок триватиме кілька років, але процес виготовлення почнеться негайно.

Федеральний уряд Німеччини схвалив продаж Україні 100 самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000.

Про це пише Spiegel.

Україна ще у квітні звернулася до Німеччини з проханням купити дану зброю. Загальна вартість контракту на 100 САУ для України становить 1,7 мільярда євро – це в кілька разів більше, ніж загальна вартість усієї наданої Німеччиною зброї (600 мільйонів євро).

Виробництво установок триватиме кілька років, але процес виготовлення почнеться негайно. Всі нюанси Німеччина узгодила з Україною.

Нагадаємо, Україна вже отримала від Німеччини кілька PzH 2000. УНІАН розповідав про переваги такої потужної зброї.

Також нещодавно Німеччина передала Україні реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) Mars II і самохідні гаубиці. Очільник Міноборони України Резніков повідомляв, що Україна веде переговори, щоб отримати німецькі танки Leopard.

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