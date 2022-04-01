Чиїми б не виявилися ті "неопізнані вертольоти", які відпрацювали нафтобазу в Бєлгороді, ЗСУ напевно будуть їм вдячні за якісно виконану роботу.

У російському Бєлгороді неподалік від кордону з Україною рано вранці 1 квітня стався святковий феєрверк з нагоди початку "національного" свята РФ - "Дня дурня".

Нафтобаза в місті Бєлгород: що сталося

Якщо говорити серйозніше, то там авіаударом була знищена нафтобаза "Роснєфті". До речі, ще одна така ж є в містечку Губкін між Бєлгородом і Воронежем (дякуємо за наводку губернатору Бєлгородської області В'ячеславу Гладкову). Тим часом у "Роснєфті" повідомили, що запасів палива на нафтобазах Бєлгородської та сусідніх областей є на 15 і більше днів. Поки що є - хто знає, як День сміху 1 квітня захочуть відзначити в ЗСУ.

До слова, цей самий Гладков встиг звинуватити у знищенні нафтобази в Бєлгороді українську армію. За його словами, було завдано авіаудару "з двох вертольотів Збройних сил України, які зайшли на територію Росії на низькій висоті". Він також додав, що загрози для населення немає.

На відміну від того, що творять російські окупанти в Україні, рівняючи з землею міста і вбиваючи жінок і дітей, в результаті удару по російській нафтобазі загиблих немає ні серед людей, ні серед росіян, що підтвердив і "навідник" Гладков, і мер Бєлгорода Антон Іванков. Ось що називається високоточним ударом, а не ті звірства, які здійснює російська артилерія і авіація в Україні.

У Збройних силах України поки не коментували вибух нафтобази на території Росії. Хоча раніше попереджали, що російська влада може вдатися до провокацій на своїй території, щоб звинуватити в цьому Україну. Але враховуючи рівень нехлюйства в "найбільш боєздатних" частинах російської армії, варіант того, що до салюту на свято 1 квітня в Бєлгороді дійсно причетні ЗСУ, яким вдалося обійти ворожу ППО, виключати не варто.

Самі росіяни в коментарях у соцмережах розділилися в думках, що ж сталося насправді. Деякі вважають, що нафтобаза знищена дійсно українськими вертольотами. І тому дивуються, як вертольоти ЗСУ змогли пролетіти через кордон, тим більше, цей район насичений залишками російської армії, якими ще не встигли поласувати українські песики.

Інші ж росіяни вважають, що цю провокацію організували в Кремлі, щоб звинуватити Україну і продовжити війну, можливо, оголосивши загальну мобілізацію свого гарматного м'яса (все-таки не всі українські собачки встигли ним поласувати). Як це було з "разянським цукром" у підвалах житлових будинків з подальшим їх підривом, як привід для війни з Чечнею.

Бєлгород нафтобаза: хто ж це зробив?

Український журналіст Юрій Бутусов вважає, що по нафтобазі в Бєлгороді відпрацювали два українських бойових вертольоти Мі-24. Він також додав, що російська ППО виявилася нездатною навіть помітити наші вертольоти, котрі успішно повернулися на базу після виконаного завдання.

Офіційних підтверджень словами Бутусова поки не надходило. Та й звідки у ЗСУ авіація, здатна до того ж пролетіти повз ППО "другої армії світу", якщо за "бравими" доповідями того самого Міноборони РФ, вся вона була вже кілька разів знищена російськими мароде... військовими.

Ще є варіант, що нафтобазу могли знищити російські вертольоти помилково, переплутавши російський Бєлгород з українським Білгород-Дністровським. Такі помилки з боку російських військових вже спостерігалися, наприклад, коли безпілотник РФ впав у Хорватії.

А ось в Кремлі поки нічого толком не сказали про інцидент, але прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що главі Кремля вже доповіли про вибух у Бєлгороді. Пєсков упевнений, що цей інцидент - "безумовно не те, що можна сприймати як створення умов, комфортних для продовження переговорів".

А ось чомусь здивований російський пропагандист Володимир Соловйов задався питанням, хто ж відповідає за ППО в Бєлгороді, що допустили таке.

У будь-якому випадку, чиїми б не виявилися ті "неопізнані вертольоти", ЗСУ напевно будуть їм вдячні за якісно виконану роботу.

Як повідомив УНІАН, 29 березня в районі села Червоний Жовтень все тієї ж Бєлгородської області стався потужний вибух на складах боєприпасів. Тоді постраждали четверо російських військових.

"Зазначена ситуація є прикладом типового для російських військовослужбовців масового використання застарілих небезпечних боєприпасів, у тому числі й часів Другої світової війни", - прокоментували ці вибухи в Генштабі ЗСУ.

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