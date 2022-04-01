Нещодавно там же вибухнув склад з боєприпасами.

У російському місті Бєлгород загорілася нафтобаза.

Інформацію про це підтвердив губернатор області В'ячеслав Гладков у своєму Телеграм-каналі.

"Всі екстрені служби виїхали на місце. Вживаються заходи щодо її ліквідації. Подробиці про причини і постраждалих, якщо вони є, повідомлю трохи пізніше", - написав він.

ДОПОВНЕНО. Пізніше Гладков повідомив про двох постраждалих працівників нафтобази. Також, за його словами, мешканців кількох прилеглих вулиць буде розселено в безпечніше місце.

Нагадаємо, нещодавно в Бєлгороді стався масштабний вибух на складі з боєприпасами. Пізніше влада назвала його офіційною причиною нехтування правилами безпеки.

Як відомо, Бєлгородська область РФ межує з Харківською областю України.