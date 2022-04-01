Місцева влада намагається забезпечити регіон паливом.

Президенту РФ Володимиру Путіну доповіли про ситуацію в Бєлгороді, де після можливого авіаудару сталася пожежа.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на прес-секретаря президента Дмитра Пєскова.

За словами Пєскова, Путіна поінформували про ситуацію. У Бєлгороді вживаються заходи для безперебійного забезпечення регіону паливом.

Пєсков упевнений, що подія - "безумовно не те, що можна сприймати як створення умов, комфортних для продовження переговорів".

Як писав УНІАН, вранці 1 квітня загорілася нафтобаза. На тлі цього жителі регіону почали масово запасатися паливом.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гудков спробував заспокоїти громадян і запевнив, що в регіоні у компанії "Роснефть" дві нафтобази: в Бєлгороді і Губкіні.

"Наразі "Роснефть" перерозподіляє запаси з бази в Губкіні по області. З урахуванням перерозподілу їм вистачить запасів на всі заправки для роботи на термін від 5 до 13 днів", - запевнив він і додав, що всі інші постачальники бензину працюють в штатному режимі.

Журналіст Юрій Бутусов заявив, що знищення нафтобази в російському Бєлгороді - робота двох українських бойових вертольота Мі-24.

Станом на 13:00 офіційних підтверджень причетності українських військових до пожежі на нафтобазі немає.

Нагадаємо, за два дні до цього, 30 березня, в Бєлгородській області вибухали склади з боєприпасами.

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