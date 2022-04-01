Кулеба прокоментував знищення нафтобази в місті Бєлгород / скріншот

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що не може підтвердити або спростувати ймовірну причетність України до авіаудару по нафтобазі в російському місті Бєлгород.

Кулеба зазначив, що не володіє всією військовою інформацією, пише Reuters.

"Я не можу ні підтвердити, ні відкинути твердження, що Україна була причетна до цього лише тому, що я не володію всією військовою інформацією", - сказав Кулеба.

Він також зазначив, що Україна чекає офіційної відповіді Росії на пропозиції Києва, викладені на мирних переговорах у Туреччині.

Голова МЗС також додав, що іноземні держави не підштовхують Україну до компромісу в переговорах.

Знищення нафтобази в Бєлгороді

Як писав УНІАН, вранці 1 квітня в російському місті Бєлгород загорілася нафтобаза. На тлі цього жителі регіону почали масово запасатися паливом.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гудков спробував заспокоїти громадян і запевнив, що в регіоні у компанії "Роснєфть" дві нафтобази: в Бєлгороді і Губкіні.

Журналіст Юрій Бутусов заявив, що знищення нафтобази в російському Бєлгороді - робота двох українських бойових вертольотів Мі-24.

Станом на 15:00 офіційних підтверджень причетності українських військових до пожежі на нафтобазі немає.

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