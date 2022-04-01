Голова МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що не володіє всією військовою інформацією.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що не може підтвердити або спростувати ймовірну причетність України до авіаудару по нафтобазі в російському місті Бєлгород.

Кулеба зазначив, що не володіє всією військовою інформацією, пише Reuters.

"Я не можу ні підтвердити, ні відкинути твердження, що Україна була причетна до цього лише тому, що я не володію всією військовою інформацією", - сказав Кулеба.

Він також зазначив, що Україна чекає офіційної відповіді Росії на пропозиції Києва, викладені на мирних переговорах у Туреччині.

Голова МЗС також додав, що іноземні держави не підштовхують Україну до компромісу в переговорах.

Знищення нафтобази в Бєлгороді

Як писав УНІАН, вранці 1 квітня в російському місті Бєлгород загорілася нафтобаза. На тлі цього жителі регіону почали масово запасатися паливом.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гудков спробував заспокоїти громадян і запевнив, що в регіоні у компанії "Роснєфть" дві нафтобази: в Бєлгороді і Губкіні.

Журналіст Юрій Бутусов заявив, що знищення нафтобази в російському Бєлгороді - робота двох українських бойових вертольотів Мі-24.

Станом на 15:00 офіційних підтверджень причетності українських військових до пожежі на нафтобазі немає.

Вас також можуть зацікавити новини: