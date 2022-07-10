Раджапакса залишатиметься президентом Шрі-Ланки до 13 липня для забезпечення передачі влади.

Після початку масових протестів президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса погодився піти у відставку.

Про це заявив спікер парламенту Шрі-Ланки Махінда япа Абейвардена, повідомляє Associated Press.

Спікер парламенту сказав, що повідомив Раджапаксу про рішення попросити залишити посаду, ухвалене на зустрічі лідерів парламентських партій, і президент погодився.

Раджапакса залишатиметься президентом Шрі-Ланки до 13 липня для забезпечення передачі влади.

Шрі-Ланка і масові протести:

9 липня на Шрі-Ланці стався один з найбільших антиурядових маршів.

За його підсумком тисячі демонстрантів в Коломбо прорвали поліцейські барикади та увірвалися до офіційної резиденції президента.

Як повідомляли ЗМІ, президент країни Готабая Раджапакса встиг покинув резиденцію до того, як учасники акцій потрапили всередину.

Міністерство закордонних справ рекомендувало українцям на Шрі-Ланці утриматися від перебування в місцях масового скупчення людей і протестів.

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