Чоловіки масово відмовляються ставати "гарматним м'ясом".

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей назрівають масові бунти незаконно мобілізованих до лав російської армії громадян України.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

"Від правозахисників, які працюють в ОРДЛО, стало відомо, що чоловіки масово відмовляються ставати "гарматним м'ясом". У зв'язку з цим готуються акції протесту "призовників" та їхніх дружин проти "влади" самопроголошених псевдодержавних формувань", - зазначила вона.

Омбудсмен додала, що вже були зафіксовані випадки перестрілки між примусово мобілізованими місцевими жителями та російськими військовослужбовцями.

"Військова прокуратора" ОРДЛО розігнала невдоволених, але це лише загострило ситуацію. Правозахисники повідомляють, що за останні два тижні в лавах "армії" ОРДЛО тисячі людей склали зброю", - написала Денісова.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Донбасі саботують вказівки окупантів і співпрацюють з українськими розвідниками.

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