14 березня Овсяннікова зірвала ефір на "Першому", вийшовши в студію з антивоєнним плакатом "Ні війні".

Колишню співробітницю федерального "Первого канала" РФ Марію Овсяннікову запросили виступити у Києві на прес-конференції, присвяченій викриттю російської пропаганди.

Про це йдеться у тексті анонсу події.

Назва події звучить "Викриття від Марини Овсяннікової: як працює російська пропаганда". Автори публікації нагадують, що росіянку звільнили з "Первого" після антивоєнного протесту в прямому ефірі.

Як уточнює Telegram-канал "Политика страны", Овсяннікова нібито прибуде до Києва. Прес-конференція запланована на вечір, 1 червня.

ОНОВЛЕНО 17:30 На сайті організаторів з'явилось повідомлення про скасування прес-конференції з участю пропагандистки.

ОНОВЛЕНО 17:17. Анонс з сайту організаторів зник.

Зараз Овсяннікова працює у німецькій газеті Die Welt попри протести українців у Берліні.

14 березня Овсяннікова зірвала ефір на "Першому", вийшовши в студію з антивоєнним плакатом "Ні війні". Вона пропрацювала на кремлівську пропаганду не менш як 8 років.

Жінку швидко заарештували, але після сплати штрафу відпустили.

Після того, як пропагандистка покинула батьківщину, вона закликала зняти з Росії санкції. Аргументувала росіянка це прикладом з особистого життя: "Моя дочка не може розплатитися за шкільні обіди своєю віртуальною картою. На полицях магазинів немає цукру, закінчується соняшникова олія та засоби гігієни".

Всю відповідальність за розпочату повномасштабну війну РФ проти України покладає тільки на Путіна.

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