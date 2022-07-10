МЗС також рекомендує дотримуватись приписів місцевих правоохоронних органів.

Міністерство закордонних справ рекомендує українцям у Шрі-Ланці утриматись від перебування в місцях масового скупчення людей та протестів.

Про це повідомила прес-служба МЗС.

"У зв’язку з загостренням безпекової ситуації в Шрі-Ланці рекомендуємо українцям утриматись від перебування в місцях масового скупчення людей та протестів, а також дотримуватись приписів місцевих правоохоронних органів", - йдеться у повідомленні.

У разі потрапляння в надзвичайну ситуацію в Шрі-Ланці необхідно звертатися на "гарячу лінію" посольства України в Індії: +91 92055 07157.

Як повідомляв УНІАН, у суботу, 9 липня, у Шрі-Ланці стався один з найбільших антиурядових маршів.

За його підсумком тисячі демонстрантів в Коломбо прорвали поліцейські барикади і увірвалися в офіційну резиденцію президента.

Як повідомляли ЗМІ, президент країни Готабая Раджапакса встиг залишив резиденцію до того, як учасники акцій потрапили усередину.

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