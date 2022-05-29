Вадим Синявський заявив, що до 15 червня всім рятувальникам видадуть табельну зброю.

Рятувальникам в Білорусі роздадуть табельну зброю. Це нібито необхідно, тому що їх хочуть використовувати для допомоги силовикам.

Про це повідомляє білоруське видання БЕЛТА.

Відзначається, що роздати зброю повинні до 15 червня.

"Поставлено завдання зробити необхідне озброєння особового складу табельною зброєю. До 15 червня ми отримуємо озброєння в Міністерстві оборони і фактично будемо готові до виконання завдань", - заявив міністр з надзвичайних ситуацій Білорусі Вадим Синявський.

За його словами, рятувальники допомагатимуть силовикам під час масових заворушень та у разі збройного конфлікту.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Генштабі повідомили, що в район населеного пункту Лунинець Брестської області переміщено дивізіон оперативно-тактичних ракетних комплексів"Іскандер-М".

За оцінкою українського військового експерта, полковника запасу Олега Жданова, президент РФ Путін змушує Лукашенко вдарити у напрямку Луцьк-Львів.

За даними Генштабу ЗСУ, на Волинському та Поліському напрямках збройні сили Республіки Білорусь посилено ведуть розвідку, розгортаються додаткові підрозділи у прикордонних районах Гомельської області. Загроза ракетно-авіаційних ударів з території Республіки Білорусь залишається.

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