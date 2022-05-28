Як Шрі-Ланка буде платити за нафту поки не повідомляється.

Сьогодні, 28 травня, єдиний нафтопереробний завод Шрі-Ланки отримає російську сиру нафту, яку використовуватиме для виробництва пального.

Дане рішення було ухвалено на тлі дефіциту палива після оголошення дефолту. Про це заявив глава нафтової компанії Ceylon Petroleum Corp Суміт Віджінхе, повідомляє Bloomberg.

Як пише видання, російська нафта перероблятиметься на нафтопереробному заводі в Сапугасканді.

Як Шрі-Ланка буде платити за поставки поки не повідомляється.

Шрі-Ланка стала однією з останніх азійських країн, що пристала на пропозицію дешевої російської нафти після вторгнення Росії в Україну.

Нафтове ембарго: що відомо

Прийняття шостого пакету санкцій ЄС проти Росії затримується через окремі країни, які найбільш залежні від поставок російської нафти.

ЄС запропонував надати їм відстрочку на пошук нових постачальників сировини: Прага могла б запустити ембарго з липня 2024 року, а Будапешт і Братислава - з 2025 року.

Однак для Угорщини ця пропозиція здалася недостатньо вигідною. В обмін на згоду на нафтове ембарго проти Росії, запропоноване Єврокомісією, Будапешт вимагає від ЄС мільярдної допомоги. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто оцінив відмову від російської нафти в 15-18 мільярдів євро.

22 травня 2022 року в Європарламенті закликали ввести нафтове ембарго проти РФ без Угорщини.

27 травня з'явилася інформація про те, що через позицію Угорщини щодо нафтового ембарго лідери окремих країн Європейського Союзу пропонують заборонити тільки імпорт нафти з Росії, що транспортується по морю, а поставки через трубопроводи - Тимчасово дозволити.

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