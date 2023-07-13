Американський лідер не вважає, що зараз є такий ризик.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден вважає, що зараз немає реальної перспективи застосування російським диктатором Путіним ядерної зброї.

Так американський лідер відповів на питання, чи може Путін вдатися до ескалації війни в Україні після заворушень в Росії, викликаних заколотом ватажка російської приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина, пише The Guardian.

"Немає ніякої реальної перспективи того, що Путін застосує ядерну зброю", - зазначив Байден.

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Ядерні загрози Росії: останні новини

Як відомо, російські офіційні особи неодноразово говорили про готовність використовувати "всі засоби", якщо Росії загрожуватиме небезпека. А російські пропаганадисти систематично закликають бити ядерними ракетами по країнах ЄС.

У червні Путін заявив, що у них немає необхідності бити по Україні ядерною зброєю, а він сам ставитися до цієї ідеї негативно.

Відомо, що невдоволення ядерними погрозами РФ висловлювали не тільки в ЄС, але і в Індії і Китаї. За даними Financial Times, під час візиту до Москви китайський лідер особисто застеріг Путіна від застосування ЯЗ.

Водночас, Росія будує в Білорусі сховища для своєї тактичної ядерної зброї. Путін заявляв, що перші ядерні заряди вже перемістили.

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