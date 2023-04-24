Сусіди України нагадали партнерам, що в минулому вже намагалися вести діалог з Кремлем.

Діалог з Кремлем не повинен перетворюватися на єдиний інструмент стримування Росії, оскільки досвід показав, що говорити з Москвою – все одно що розмовляти зі стіною. Про це йдеться у спільній статті прем'єр-міністрів Польщі, Чехії та Словаччини, опублікованій Foreign Affairs.

Матеуш Моравецький, Петро Фіала і Едуард Гегер відзначили, що Захід роками намагався вести з Росією мирний діалог, викладаючи Москві свої погляди і пропонуючи обговорити розбіжності. Однак ніякого практичного результату це не дало і було більше схоже на розмову зі стіною, вважають представники трьох країн.

"Стримування і сила повинні лежати в основі нашої позиції; діалог може служити засобом вираження рішучості і вирішення напруженості, але не повинен розглядатися як самоціль", – йдеться в заяві.

Відео дня

Прем'єри підкреслюють, що в основі політики стримування Росії повинна лежати загальна стратегія Заходу, заснована на військовій силі, жорстких санкціях, ізоляції РФ і трансатлантичній єдності.

Перспективи налагодження діалогу з Росією

У грудні минулого року США ще зберігали віру в можливість відновлення діалогу з Росією. Однак після рішення Москви вийти з Договору про ядерну зброю в Білому домі змінили думку на протилежну.

Про необхідність діалогу з Росією в тій чи іншій формі останнім часом заявляли лідери Туреччини, Бразилії, Китаю та Угорщини. Але найбільш цинічною в цьому плані виявилася Індія, влада якої декларує епоху "моральної політики". Там запропонували просто забути про війну в Україні і "рухатися далі".

Вас також можуть зацікавити новини: