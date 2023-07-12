Він вважає, що члени Альянсу могли б домовитись щодо того, коли Україна приєднається до НАТО.

Президент Польщі Анджей Дуда наголосив, що досягнутого на саміті НАТО рішення щодо України недостатньо. Він сподівається, що нашу країну приймуть до Альянсу за кілька років.

"На мою думку цього (рішення щодо України на саміті НАТО - ред.) абсолютно недостатньо. Я сподіваюся, що за кілька років Україна стане повноцінним членом нашого Альянсу", - заявив Дуда на полях саміту НАТО у Вільнюсі, пише "РБК-Україна".

Польський президент вважає, що після вчорашніх рішень союзників шлях став зрозумілим.

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"(Щодо графіка - ред.)... дуже складно говорити, практично неможливо, з урахуванням того, що нам потрібна єдність при ухваленні рішення. Говорити про повноцінне членство України зараз. Але ми можемо вирішити, що Україна стане членом НАТО, не знаю, завтра. Це війна, а під час війни це (членство неможливо - ред.), беручи до уваги статтю 5 і колективну оборону", - пояснив Дуда.

Вступ України до НАТО

11 липня розпочався дводенний саміт НАТО, на якому Україна хотіла отримати від союзників чіткі гарантії безпеки і рішення про її майбутнє членство.

Однак пізніше президент Володимир Зеленський отримав сигнал про наявність умов навіть для отримання запрошення в НАТО, що є безпрецедентним та абсурдним.

У парламенті Естонії наголосили , що така позиція Альянсу може послужити невірним сигналом для Росії.

12 липня Зеленський поділився, що має три пріоритетні питання на порядку денному на саміті НАТО.

"По-перше - це нові пакети озброєння для підтримання нашої армії на полі бою. По-друге, я думаю, що це запрошення до НАТО. Ми хочемо бути на одній стороні з усіма, з усім розумінням, і на сьогодні ми чуємо і я усвідомлюю, що ми отримаємо це запрошення, коли дозволять заходи безпеки. Я хочу обговорити з партнерами усі ці моменти. І по-третє, ми говоритимемо і боротимемося за це - це гарантії безпеки для України на шляху до НАТО", - сказав президент.

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