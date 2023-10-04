Зараз словацька партія Smer є частиною загальноєвропейської Партії соціалістів.

Переможця парламентських виборів у Словаччині партію Smer можуть виключити із загальноєвропейської "Партії європейських соціалістів" (PES) через проросійськую позицію її лідера Роберта Фіцо. Як пише Politico, зараз PES перебуває під зростаючим тиском – як внутрішнім, так і зовнішнім.

Лідер "Європейської народної партії" (іншої партії Європарламенту) Манфред Вебер у вівторок на прес-конференції порівняв Роберта Фіцо з угорським прем’єром Віктором Орбаном, що теж вирізняється відвертою симпатією до Москви.

"Кожного разу, коли ми слухаємо Фіцо, це звучить як Орбан. Те, що я прошу, це процес роз’яснення з боку соціалістів (PES – УНІАН), що вони зараз роблять з членом своєї родини?" – сказав Вебер.

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Примітно, що президент PES Стефан Льовфен ще перед виборами сам погрожував Фіцо виключенням Smer з рядів загальноєвропейської партії. І схоже, що позиція євросоціалістів не змінилася: в понеділок Фіцо поскаржився в своєму Фейсбуці, що замість привітань з перемогою на домашніх виборах він отримав від PES лише "шантаж".

Впливовий депутат Європарламенту від PES Педро Маркес зазначив, що варто спочатку подивитися, чи почне Smer впроваджувати на практиці ті гасла, які вона проголошувала у передвиборчій гонитві. І мова не лише про припинення допомоги Україні, але й про інші речі, які видаються неприйнятними європейцям – зокрема йдеться про певну гомофобну риторику переможців парламентських виборів у Словаччині.

Примітно, що у листі до Європарламенту, з яким ознайомилися журналісти Politico, представники Smer фактично відхрестилися від слів свого лідера Роберта Фіцо.

"Ми ніколи не захищали російську агресивну війну проти України. Ми продовжуватимемо надавати гуманітарну та фінансову підтримку Україні", – йдеться в листі, автори якого просять євродепутатів дочекатися, поки Smer сформує новий уряд Словаччини.

Перемога партії Smer на виборах у Словаччині

Як писав УНІАН, минулої неділі в Словаччині відбулися парламентські вибори, перемогу в яких здобула партія Smer. Її лідер в минулому вже обіймав посаду прем’єр-міністра, але зі скандалом втратив її. Під час передвиборчої кампанії Фіцо неодноразово обіцяв припинити будь-яку підтримку України та відверто розповсюджував російську антиукраїнську пропаганду.

"Війна в Україні почалася не рік тому, вона почалася в 2014 році, коли українські нацисти та фашисти почали вбивати російських громадян на Донбасі та в Луганську", — сказав Фіцо на одному з передвиборчих мітингів.

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