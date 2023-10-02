Аналітики зазначають, що Фіцо є тактиком, готовим змінювати курс залежно від громадської думки чи політичної реальності.

Партія колишнього прем’єр-міністра країни Роберта Фіцо Smer-SD набрала найбільше голосів на виборах у Словаччині і тепер він має сформувати свій уряд. Якщо відомому своїми проросійськими поглядами Фіцо це вдасться, це матиме значні наслідки для військової підтримки Словаччиною України, єдності та згуртованості ЄС і верховенства права в країні, зазначає The Guardian.

Роберт Фіцо – що відомо про його біографію та політичні погляди

Фіцо народився в родині робітника у 1964 року, отримав юридичну освіту. Свою політичну кар’єру почав у Комуністичній партії. Він був представником Словаччини в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) з 1994 по 2000 рік і створив свою лівоцентристську партію Smer-SD у 1999 році.

Smer здобув перемогу в 2006 році, і Фіцо став прем’єр-міністром. У 2009 році він привів свою країну до єврозони, але наступного року не зміг сформувати коаліцію, незважаючи на перемогу на виборах.

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У 2012 і 2016 роках він знову здобував перемоги, але через два роки йому довелося піти у відставку через масові протести через вбивство журналіста-розслідувача та його нареченої.

Політичні цілі Фіцо

Фіцо, шанувальник Володимира Путіна, заявив, що не посилатиме зброю для допомоги Україні, назвав санкції проти Москви "марними" та пообіцяв накласти вето на українську заявку на вступ до НАТО.

Але, як зазначає The Guardian, незважаючи на всі свої відверті заяви, лідер Smer також є тактиком.

"За тридцятирічну кар’єру він успішно переміщався між мейнстрімними, проєвропейськими позиціями та люто націоналістичною, антизахідною риторикою, призначеною переважно для внутрішнього споживання, виявляючи повну готовність змінювати курс залежно від громадської думки чи політичної реальності", - пише видання.

Який вигляд матиме майбутня коаліція

Більшість аналітиків прогнозують, що Фіцо спробує сформувати коаліцію з поміркованим "Гласом", який відділився від Smer після вимушеної відставки Фіцо в 2018 році, — і націоналістичною, проросійською Словацькою національною партією (SNS), якою він раніше керував.

Експерти кажуть, що четверта партія, центристська KDH, також може знайти місце в такому альянсі, але навіть трипартійне ядро матиме невелику, але функціональну більшість із 79 місць у 150-місцевому парламенті Словаччини.

Що, ймовірно, станеться з Фіцо при владі?

Це непросто передбачити. Деякі спостерігачі попереджають про ймовірний наступ на верховенство права в Словаччині. Аналітики також кажуть, що поставки зброї в Україну зі Словаччини повільняться або навіть зовсім припиняться, хоча це може не мати значного впливу, оскільки її запаси зараз низькі.

Наскільки Фіцо об’єднається з угорським президентом Віктором Орбаном і кине виклик консенсусу в ЄС – не лише щодо військової підтримки Києва, але й щодо інших гострих питань, включаючи міграцію та зелений перехід – ще належить побачити.

У той час інші аналітики наголошують, що Фіцо в минулому прагматично уникав фундаментальних або шкідливих розбіжностей з головними партнерами своєї країни в ЄС і НАТО, і цілком може вирішити зробити це знову.

Вибори у Словаччині

На позачергових парламентських виборах у Словаччині проросійська партія Роберта Фіцо випередила своїх головних суперників: ліберальну проєвропейську партію "Прогресивна Словаччина" і лівоцентристську партію "Голос".

За путіністів проголосували майже 23% виборців, тоді як "Прогресивна Словаччина", очолювана віце-головою Європарламенту Міхалом Шімечкою, набрала 17,96 відсотка голосів.

Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що "занадто рано судити", як перемога Фіцо на виборах вплине на Україну і спочатку необхідно дочекатися формування коаліції.

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