У США заявили, що триваючі звірство з боку РФ лише підкреслюють необхідність підтримки України.

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час виступу в Єрусалимі закликав Ізраїль збільшити обсяги допомоги Україні через підтримку Іраном Російської Федерації.

Як пише газета maariv, Блінкен зустрівся з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху, президентом Іцхаком Герцогом, міністром закордонних справ Елі Коеном і лідером опозиції Яіром Лапідом. У розмові з ними він підняв тему важливості підтримки Києва.

"У свою чергу, Росія постачає Ірану складну зброю. Триваючі звірства з боку Росії лише підкреслюють важливість надання підтримки для всіх потреб України - гуманітарних, економічних і безпекових - оскільки вона мужньо захищає своїх жителів і саме своє право на існування, тему, яку ми обговорювали навіть сьогодні", – цитує Блінкена портал Ynet.

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Війна в Україні: допомога Ізраїлю

У жовтні 2022 року Ізраїль офіційно відмовився постачати Україні зброю для війни проти Росії. Пізніше міністр оборони країни Бені Ганц уточнив, що Єрусалим надасть Києву допомогу, але це буде не ППО.

3 січня 2023 року новий глава МЗС Ізраїлю Елі Коен заявив, що змінить політику свого відомства з українського питання.

Нещодавно в Ізраїлі зізналися, що надають Україні більше допомоги, ніж про це доноситься громадськості.

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