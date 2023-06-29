У колах російських політиків вирішили, що в Дагестан їздив зовсім не Путін.

Російський президент Володимир Путін напередодні ввечері відвідав місто Дербент, але його поведінка не відповідала досі прийнятому Кремлем карантинному режиму, що викликало підозри у деяких російських політиків, а терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) взагалі розлютило.

Під час поїздки Путін обіймав місцевих жителів, позуючи на камери пропагандистів, а також погодився зробити селфі з дітьми. Кремлівські помийки вже рознесли сюжет в стилі "президент з народом".

Наприклад, українофобська помийка "Царьгород" використовувала поїздку Путіна, щоб підкреслити його "моложавість" і "просунутість": "Мамо! Будь ласка, сфоткай! Благаю!" - захоплення людей в Дербенті, до яких вийшов президент. Тепер селфі з Путіним є не тільки у Кадирова", - пишуть пропагандисти в Telegram.

Однак у колах російських політиків вирішили, що в Дагестан їздив зовсім не Путін. А терорист Ігор Гіркін на цьому тлі згадав не тільки про "двійників" російського президента, але і про, на його думку, незаслужену винагороду Євгена Пригожина після невдалого заколоту.

"Чому в Кремлі Путін зустрічається з відвідувачами після їхнього двотижневого карантину і на великій дистанції, а у Дербенті спокійно перебуває у натовпі і навіть обіймається і цілується з деякими громадянками? Як у таких умовах його охороні забезпечити фізичну безпеку президента? Щось тут не те, схоже на театральну постановку, в якій Путін насправді не Путін", - йдеться в Telegram депутата Держдуми двох скликань Віктора Алксніса.

Гіркін назвав Путіна "обличчям, віддалено схожим на президента (РФ)". Потім терорист почав нити, як Пригожину, якого він іронічно обізвав "героєм Росії", зійшла з рук ліквідація у ході заколоту 10 російських військових.

"Герой Росії Євген Пригожин роз'їжджав по Москвою, а потім - Петербургом (де, схоже, зараз і перебуває). Іменитого громадянина, який нещодавно звинувачувався у заколоті, ніхто затримувати не збирається. Хоча вся країна сумує не менш ніж про 10 убитих з його вини бойових льотчиків. Послухайте, громадяни: а у нашій країні точно треба дотримуватися хоч якісь закони? Або вже можна взагалі все?" - поцікавився бойовик.

Двійники Путіна - останні новини

У мережі вже довгі роки гуляють чутки про нібито двійників Путіна. Прийнято стверджувати, що дублери російського президента здійснюють переважно регіональні поїздки, а останнім часом все частіше з'являються неподалік від зони бойових дій на окупованих територіях України.

Наприклад, видання Bild проаналізувало обличчя людини, якого пропагандисти видали за Путіна під час його поїздки до Маріуполя, і дійшли висновків, що воно не збігається зі справжнім обличчям глави Кремля по жодному пункту.

Це ж стверджує глава ГУР Кирило Буданов. За його словами, Путіна замінили двійником навіть на параді Перемоги на Красній площі 9 травня.

За словами публіциста Сергія Жирнова, акторів "Путіних" годують отрутою перед тим, як випускати в люди. Необхідно це для того, щоб тримати їх під контролем.

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