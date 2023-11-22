Окрім проблем із імпортом, блокада кордону завдає болючого удару українським експортерам, які не мають змоги виконувати контракти.

Блокування польськими перевізниками кордону з Україною ускладнило доставку на вітчизняний ринок імпортних товарів з багатьох європейських країн. Це призводить до нестачі цієї продукції та її подорожчання в українських магазинах.

Як повідомила в коментарі УНІАН прес-служба української мережі супермаркетів АТБ, крім польських товарів через заблоковані пункти пропуску доставляються товари з країн Прибалтики, Німеччини, Голландії, Бельгії, частка яких в асортименті магазинів компанії досить вагома.

"Обмеження руху на польському кордоні призвело до черг на інших пунктах переходу Угорщини та Словаччини, збільшило терміни доставки продукції європейських виробників і підняло вартість автомобільного транспорту. Ці дії негативно впливають на наявність імпорту в роздрібних мережах, збільшують ризики дефіциту імпортозалежних категорій і ведуть до зростання вхідних та роздрібних цін, скорочення цінових акцій та пропозицій для українських споживачів", – розповіли у компанії.

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Зокрема, за інформацією АТБ, в їхніх магазина представлено багато польської молочки, заморожених овочів і фруктів, макаронних виробів, напоїв та алкоголю, мийних та косметичних засобів.

Втім, за словами аналітика Українського клубу аграрного бізнесу Світлани Литвин, попри ризики дефіциту окремих імпортних позицій, глобальних загроз для продовольчої безпеки нашої країни наразі не прослідковується, оскільки Україна самостійно виробляє більшість продуктів харчування.

"Минулого року ми ще мали потребу в деяких видах овочів через окупацію півдня України, де вони вирощувалися. Цього року це питання вже вирішилося шляхом вирощування цих овочів на території усієї України. Виняток становлять невелика група товарів, включаючи сезонні фрукти. Але проблеми з поставками цих груп товарів не загрожують продовольчій безпеці країни", – зазначила вона.

Проте ситуація з продовольчою безпекою надалі буде залежати від того, наскільки довго буде тривати блокада кордонів для вантажівок. Але однозначно, підкреслила Литвин, це не призведе до різкого зростання цін для кінцевих споживачів.

"В будь-якому випадку в нас залишається можливість імпорту залізницею, а також з початком роботи тимчасового зернового коридору в нас з’явилася можливість отримувати імпортні поставки морським шляхом", – говорить експертка.

Водночас, окрім проблем із імпортом, блокада кордону завдає болючого удару українським експортерам, які не мають змоги виконувати контракти.

"Якщо блокада буде затяжною, то ситуація буде ускладнюватися. Українські експортери будуть втрачати контракти, за рахунок яких вони продовжують утримування свого виробництва", – наголосила керівниця відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові Тетяна Попович.

Крім цього на плечі українських аграрних виробників, які й так працюють в умовах низьких цін на вирощену продукцію та дорогу логістику, тепер лягає й оплата за простій автомобілів на кордонах.

Також не слід забувати, що Україна виробляє значно більше продовольства, ніж споживає. Тому продаж виготовленої продукції за кордон є важливою складовою надходження коштів в державний бюджет.

Причини блокування польсько-українського кордону

В кінці жовтня польські перевізники заявили, що планують з початку листопада і до кінця року заблокувати пункти пропуску на кордоні з Україною. Початок страйку був запланований на ранок 3 листопада, проте був перенесений на 6 листопада. І з цього дня поляки заблокували рух вантажного транспорту у напрямку найбільших пунктів пропуску "Ягодин-Дорогуськ", "Краківець-Корчова" та "Рава-Руська-Хребене".

Причиною таких дій для них стали наслідки лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами Європейського Союзу. Тобто те, що з початком повномасштабної війни Єврокомісія скасувала для українських перевізників вимогу одержувати дозвіл на перетин кордону, як це було раніше.

Польські транспортери стверджують, що внаслідок цього їхні українські колеги отримали змогу перевозити по Європі вантажі, і цим самим відбирати в них клієнтів. Тому ключовою вимогою протестувальників є повернення до системи дозволів на вантажні перевезення для українських транспортерів.

Крім цього, поступово загострюється ситуація на українсько-словацькому кордоні. Спочатку 16 листопада представники Союзу автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) на годину блокували пункт пропуску "Вишнє-Немецке" зі словацького боку. Так вони хотіли висловити підтримку польським колегам, які вже кілька днів протестують проти лібералізації правил ЄС для українських перевізників.

Потім 21 листопада словацькі перевізники знов розпочали блокування руху вантажівок через пункт пропуску "Вишнє-Нємецке", а вже на наступний день перетин цього кордону вантажівками було тимчасово розблоковано.