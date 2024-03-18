Колишній президент США Дональд Трамп на передвиборчому мітингу розповів своїм прихильникам повністю вигадану історію про те, як він нібито перехитрив демократів у скандалі навколо телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським у 2019 році. Подробиці наводить CNN.
Виступаючи в суботу на мітингу в Огайо, Трамп зокрема заявив, що після його розмови з українським президентом демократи нібито розповсюдили неправдиву інформацію про зміст цієї бесіди. За словами Трампа, він дочекався, коли демократи зроблять свої "все більш дикі" заяви про те, що він сказав Зеленському, а потім він нібито оприлюднив запис зі справжнім змістом розмови. І це, за словами Трампа, нібито поставило демократів у дурне становище, нібито показавши, що вони збрехали про зміст розмови.
Розбираючи цю історію від Трампа, CNN зауважує, що вона є повною вигадкою. По-перше, жодного запису його розмови з Зеленським ніколи не було опубліковано, адже такого запису просто не існує. На тлі скандалу у 2019 році Білий дім опублікував текстову приблизну стенограму розмови, засновану на свідченнях і фрагментарних нотатках осіб, присутніх під час розмови.
Як зауважує CNN, оприлюднена тоді стенограма не спростувала, а лише підтверджувала основні твердження урядового інформатора про те, що Трамп сказав тоді Зеленському.
По-друге, учасники тих подій, яких згадав Трамп у своєму виступі на мітингу, заперечили всю історію, назвавши її "нісенітницею без фактів".
Скандальна телефонна розмова Зеленського і Трампа влітку 2019 року
В липні 2019 року новообраний президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з тоді ще президентом США Дональдом Трампом. У вересні в пресу просочилася інформацію про деякі частини цієї розмови, які не потрапили в офіційні комюніке.
Як стверджували інформатори, під час розмови Трамп тиснув на Зеленського, вимагаючи від нього провести розслідування проти Хантера Байдена – сина майбутнього суперника Трампа на президентських виборах США 2020 року. Хантер Байден мав бізнес в Україні.
Демократи вхопилися за це і почали наполягати на імпічменті Трампа. Тоді Білий дім опублікував приблизну текстову стенограму розмови Трампа із Зеленським. В ній видно, що Трамп дійсно просив Зеленського про розслідування щодо Байдена. Хоча прямих ультиматумів у самій розмові не було, вона відбувалася на тлі рішення Трампа про призупинку військової допомоги Україні. Тоді багато хто пов’язав між собою ці два факти – зупинку допомоги и "прохання" знайти компромат на головного суперника Трампа.