Екс-президента США систематично ловлять на брехні, але на його рейтингах це особливо не позначається.

Колишній президент США Дональд Трамп на передвиборчому мітингу розповів своїм прихильникам повністю вигадану історію про те, як він нібито перехитрив демократів у скандалі навколо телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським у 2019 році. Подробиці наводить CNN.

Виступаючи в суботу на мітингу в Огайо, Трамп зокрема заявив, що після його розмови з українським президентом демократи нібито розповсюдили неправдиву інформацію про зміст цієї бесіди. За словами Трампа, він дочекався, коли демократи зроблять свої "все більш дикі" заяви про те, що він сказав Зеленському, а потім він нібито оприлюднив запис зі справжнім змістом розмови. І це, за словами Трампа, нібито поставило демократів у дурне становище, нібито показавши, що вони збрехали про зміст розмови.

Розбираючи цю історію від Трампа, CNN зауважує, що вона є повною вигадкою. По-перше, жодного запису його розмови з Зеленським ніколи не було опубліковано, адже такого запису просто не існує. На тлі скандалу у 2019 році Білий дім опублікував текстову приблизну стенограму розмови, засновану на свідченнях і фрагментарних нотатках осіб, присутніх під час розмови.

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Як зауважує CNN, оприлюднена тоді стенограма не спростувала, а лише підтверджувала основні твердження урядового інформатора про те, що Трамп сказав тоді Зеленському.

По-друге, учасники тих подій, яких згадав Трамп у своєму виступі на мітингу, заперечили всю історію, назвавши її "нісенітницею без фактів".

Скандальна телефонна розмова Зеленського і Трампа влітку 2019 року

В липні 2019 року новообраний президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з тоді ще президентом США Дональдом Трампом. У вересні в пресу просочилася інформацію про деякі частини цієї розмови, які не потрапили в офіційні комюніке.

Як стверджували інформатори, під час розмови Трамп тиснув на Зеленського, вимагаючи від нього провести розслідування проти Хантера Байдена – сина майбутнього суперника Трампа на президентських виборах США 2020 року. Хантер Байден мав бізнес в Україні.

Демократи вхопилися за це і почали наполягати на імпічменті Трампа. Тоді Білий дім опублікував приблизну текстову стенограму розмови Трампа із Зеленським. В ній видно, що Трамп дійсно просив Зеленського про розслідування щодо Байдена. Хоча прямих ультиматумів у самій розмові не було, вона відбувалася на тлі рішення Трампа про призупинку військової допомоги Україні. Тоді багато хто пов’язав між собою ці два факти – зупинку допомоги и "прохання" знайти компромат на головного суперника Трампа.

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