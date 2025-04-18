Москва продовжує запевняти, що дуже хоче миру, однак завжди знаходить нові "але".

У Кремлі відреагували на заяву президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа про те, що він чекає на російську відповідь щодо припинення вогню вже цього тижня.

Прес-секретар кремлівського правителя Дмитро Пєсков сказав журналістам, що до кінця тижня у Путіна не заплановані переговори з Трампом, однак налагоджені з американською стороною контакти дозволять оперативно узгодити телефонну розмову, якщо це буде необхідно:

"Досить складні йдуть контакти, тому що тема непроста українського врегулювання. Росія прагне до врегулювання цього конфлікту, до забезпечення своїх власних інтересів і відкрита для діалогу, ми продовжуємо цю тему".

Речник Путіна додав, що тичасовий мораторій на удари по енергетичній інфраструктурі свідчить про "певний прогрес", однак одразу заявив, що Путін не давав вказівок щодо його продовження. Також Москва не веде переговорів щодо його подальшої долі.

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Припинення вогню в Україні

Нагадаємо, вчора президент США заявив, що очікує відповіді від Москви на пропозицію про припинення вогню до кінця цього тижня.

Якщо Росія не надасть конкретної відповіді, Сполучені Штати можуть вийти з переговорного процесу, допустив державний секретар Марко Рубіо після переговорів у Парижі.

Нагадаємо, Україна погодилася на повне припинення вогню на фронті, а Росія - лише на паузу в ударах по енергетиці. Крім того, що росіяни порушили ці зобов'язання, вони вбили за час "перемир'я" ще більше мирних українців.

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