Відомо, що Трамп полетить у Париж на урочистості з нагоди відкриття собору Нотр-Дам, зруйнованого пожежею.

Обраний президент США Дональд Трамп зібрався у першу закордонну поїздку після виборів. Цими вихідними Трамп полетить до Парижа, щоб відвідати ці вихідні відкриття собору Паризької Богоматері, який знищила пожежа понад п’ять років тому, пише Reuters.

Собор Нотр-Дам є одним із найулюбленіших і відвідуваних пам’яток французької столиці. Цього тижня він знову відкриє свої двері для туристів і католиків.

Великі реконструкції повернули собору 12-го століття минулу славу, а оздоблення з білого каменю та золота сяють яскравіше, ніж будь-коли.

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Трамп, який переміг на виборах 5 листопада і має вступити на посаду 20 січня, похвалив уряд президента Франції Еммануеля Макрона в пості на своїй платформі соціальних мереж Truth Social.

"Президент Еммануель Макрон зробив чудову роботу, гарантуючи, що Нотр-Дам був відновлений до повного рівня слави, і навіть більше. Це буде дуже особливий день для всіх!", - написав він.

Уряд Франції запросив Трампа відвідати суботню церемонію відкриття, і його команда обговорювала з офісом Макрона цю поїздку, повідомило джерело, знайоме з цим питанням.

Перехідна команда Трампа не відразу відповіла на запитання про те, чи зустрінеться новообраний президент з іншими іноземними лідерами в Парижі.

Хоча Трамп не виїжджав за кордон після перемоги на переобранні, він залишив Флориду, щоб відвідати Нью-Йорк на спортивну подію, і вирушив до Техасу з мільярдером Ілоном Маском, щоб подивитися, як SpaceX Маска запускає свою гігантську ракету Starship.

Ідеї Трампа щодо України

Раніше ЗМІ повідомили, що план Трампа щодо припинення війни в Україні може включати створення буферної зони, за якою слідкуватимуть іноземні військовослужбовці.

В Естонії вже закликали Європу бути готовою до відправки військ в Україну. У Євросоюзі також повідомили, що такого розвитку подій не можна зараз виключати.

Присутність військових окремих країн обговорювалася й раніше, однак партнери повідомляли лише про готовність повернути своїх військових інструкторів.

Президент Франції Еммануель Макрон раніше казав, що Парижу доведеться обговорювати відправку сухопутних військ, ящо армія РФ прорве лінію фронту.

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