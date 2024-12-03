Обраний президент США Дональд Трамп зібрався у першу закордонну поїздку після виборів. Цими вихідними Трамп полетить до Парижа, щоб відвідати ці вихідні відкриття собору Паризької Богоматері, який знищила пожежа понад п’ять років тому, пише Reuters.
Собор Нотр-Дам є одним із найулюбленіших і відвідуваних пам’яток французької столиці. Цього тижня він знову відкриє свої двері для туристів і католиків.
Великі реконструкції повернули собору 12-го століття минулу славу, а оздоблення з білого каменю та золота сяють яскравіше, ніж будь-коли.
Трамп, який переміг на виборах 5 листопада і має вступити на посаду 20 січня, похвалив уряд президента Франції Еммануеля Макрона в пості на своїй платформі соціальних мереж Truth Social.
"Президент Еммануель Макрон зробив чудову роботу, гарантуючи, що Нотр-Дам був відновлений до повного рівня слави, і навіть більше. Це буде дуже особливий день для всіх!", - написав він.
Уряд Франції запросив Трампа відвідати суботню церемонію відкриття, і його команда обговорювала з офісом Макрона цю поїздку, повідомило джерело, знайоме з цим питанням.
Перехідна команда Трампа не відразу відповіла на запитання про те, чи зустрінеться новообраний президент з іншими іноземними лідерами в Парижі.
Хоча Трамп не виїжджав за кордон після перемоги на переобранні, він залишив Флориду, щоб відвідати Нью-Йорк на спортивну подію, і вирушив до Техасу з мільярдером Ілоном Маском, щоб подивитися, як SpaceX Маска запускає свою гігантську ракету Starship.
Ідеї Трампа щодо України
Раніше ЗМІ повідомили, що план Трампа щодо припинення війни в Україні може включати створення буферної зони, за якою слідкуватимуть іноземні військовослужбовці.
В Естонії вже закликали Європу бути готовою до відправки військ в Україну. У Євросоюзі також повідомили, що такого розвитку подій не можна зараз виключати.
Присутність військових окремих країн обговорювалася й раніше, однак партнери повідомляли лише про готовність повернути своїх військових інструкторів.
Президент Франції Еммануель Макрон раніше казав, що Парижу доведеться обговорювати відправку сухопутних військ, ящо армія РФ прорве лінію фронту.