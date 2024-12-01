За словами Каї Каллас, варто зберігати "певну стратегічну двозначність".

Появу іноземних військ в Україні не можна виключати, і Європа може відіграти в цьому свою роль. Про це в інтерв'ю ANSA сказала нова верховна представниця Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас.

За її словами, для ЄС війна в Україні має надзвичайне значення.

"Це найсерйозніша безпекова криза, я вважаю, що нічого не слід виключати і варто зберігати певну стратегічну двозначність", - відповіла Каллас на запитання, чи можуть європейські солдати зіграти певну роль у війні в Україні - зокрема, для встановлення перемир’я.

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Війська європейських країн в Україні

Європа може відправити війська в Україну після мирної угоди обраного президента США Дональда Трампа. Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна. За його словами, найкращим варіантом безпеки для України є членство в НАТО, про яке просить президент Володимир Зеленський.

Як сказав політик, якщо США виступлять проти участі Києва у військовому альянсі, Європа повинна буде вжити заходів, щоб запобігти подальшій агресії з боку Росії, розгорнувши свої війська після завершення бойових дій.

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