З-поміж іншого, Макрон анонсував приїзд в Україну.

Президент Франції Еммануель Макрон наголошує, що відправка в Україну іноземних військових інструкторів - це легітимний захід, це не ескалація. Про це він сказав сьогодні на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським.

За словами Макрона, питання направлення в Україну військових інструкторів було піднято ще на зустрічі 26 лютого.

"Президент Зеленський і його міністр оборони висловили чітко потреби України. Україна сьогодні мобілізує набагато більше людей, і їх треба буде навчати. Це будуть десятки тисяч нових солдатів. І більш ефективо і практичніше це робити на українській території. Це легітимний захід", - сказав він. Відео дня

Макрон підкреслив, що Франція не воює з Росією і не хоче ескалації, але хоче зробити все, що в її можливостях, щоб допомагати Україні оборонятися.

"Тому коли Україна просить від нас формування, навчання на своїй суверенній ториторії мобілізованих солдатів - це не ескалація. Це не надсилати європейських солдатів чи союзників на лінію фронту. Це - визнати українську суверенність на її території. Чому ми маємо підкорятися Росії, яка може вирішити, що ми не маємо права надсилати підприємства, техніку чи інструкторів? Ми не погоджуємося з цими червоними лініями", - прокоментував Макрон.

Він сказав, що інструкторів надсилатиме в Україну не тільки Франція, вже багато партнерів дали свою згоду на участь у коаліції.

"Ми знаємо, що ми не будемо одні і ми використаємо наступні дні, щоб організувати найширшу коаліцію і відповісти на запити України", - зазначив французький президент.

Макрон також повідомив, що крім військової співпраці підтримку Україні буде надано і на відбудову.

"Ми провели засідання на рівні Фонду реконструкції, вирішили, що будуть створені нові інструменти для того, щоб супроводжувати відбудову України. Угода підписана про фонд у 200 млн євро, які призначені для тих підприємств, які будуть інвестувати в критичну інфраструктуру України для відбудови. Також ми вирішили, що 60 млн євро з цього фонду будуть виділені на енергетичний сектор," - сказав Макрон.

Також, за його словами, було вирішено розширити мандат Французького агентства розвитку для того, щоб підтримувати проекти на місцевому рівні. Крім того, в Україну прибудуть також 20 технічних експертів для роботи при різних ключових міністерствах.

Макрон також повідомив, що збирається приїхати в Україну. Так, коментуючи участь у Саміті миру та можливій приїзд в Україну, він сказав: "Буду в Швейцарії. Я приїду в Україну".

Зустріч Макрона з Зеленським 7 червня

Президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі з главою Української держави Володимиро Зеленським відмовився повідомити кількість проданих Україні винищувачів Mirage 2000-5.

За словами президента Франції, сенс полягає в тому, щоб повідомляти цифри після того, як поставки здйснені.

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